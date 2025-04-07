Британская теннисистка Франческа Джонс потеряла сознание во время матча и покинула корт на инвалидной коляске

Спортсменка потеряла сознание прямо на корте.

В мире профессионального тенниса не редко случаются моменты, когда здоровье спортсменов подвергается серьезным испытаниям. Одним из таких случаев стал инцидент, произошедший во время матча с участием британской теннисистки Франчески Джонс. Спортсменка упала в обморок прямо на корте, после чего была вынуждена покинуть его на инвалидной коляске, пишет MigNews со ссылкой на источник Сhampion.com.ua.

Инцидент произошел при счете 5:3 в третьем сете. Джонс была готова к подаче, когда внезапно упала на корт. Сразу на помощь спортсменке прибежал врач, а также отреагировал судья. Однако, несмотря на оперативную помощь, теннисистка не смогла восстановить силы и продолжить игру. Это заставило организаторов остановить матч, а Джонс покинула корт на инвалидной коляске.

К счастью, сведений о серьезных травмах или проблемах со здоровьем после этого инцидента не поступало, но озабоченные фанаты и медиа продолжают следить за ее состоянием.

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