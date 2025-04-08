Брюки или брюки: как правильно говорить по-украински

Какое слово является русским?

Многие в Украине начали переходить на украинский язык. Однако так или иначе в речи и письме могут проскальзывать ошибки. К примеру, не все знают, как правильно говорить по-украински – брюки или брюки. Кому-то кажется, что это одно и то же и разницы нет: мол, вы можете спокойно употреблять оба варианта. Но так ли это?

MigNews предлагает вместе разобраться и расскажет, какой же вариант из этих двух верен для нашего языка.

Что такое брюки?

Брюки – это вид одежды, которая закрывает нижнюю часть тела от пояса до щиколоток и имеет отдельные части для каждой ноги. Они являются одним из самых распространенных элементов мужского и женского гардероба в Украине и мире.

Хотя сегодня штаны являются повседневной одеждой, в традиционных украинских одеждах их носили только мужчины, а женщины имели юбки и плахты. В казацкие времена, например, характерной частью одежды были шаровары — широкие штаны, ставшие символом мужества и свободы.

Брюки или брюки: как правильно говорить и писать на украинском

Правильной литературной формой на украинском языке есть слово — штаны. Брюки — это заимствование из русского языка (брюки — рус.), и оно не является нормативным в современном украинском языке. Его можно услышать в разговорной речи или бытовом употреблении, но это грубая ошибка. Об этом сообщил украинский языковед Александр Авраменко.

В украинском словарях этого слова нет. Однако вы можете найти там прилагательное брючное. К примеру, можно говорить и писать брючный костюм (ошибки не будет).

Примеры употребления слова штаны

Теперь вы знаете, что в украинском языке нет слова брюки: у нас есть свой вариант – штаны. Предлагаем прочитать несколько предложений со словом штаны:

Я купил новые штаны для прогулки в парке на выходных.

Эти брюки очень удобны и идеально подходят для занятий спортом.

Он всегда носит стильные брюки, подчеркивающие его индивидуальность.

Вчера я случайно порвал штаны во время игры в футбол.

Она решила сшить себе брюки из яркой ткани, чтобы выделяться на вечеринке.

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