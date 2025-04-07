Понедельник, 7 апреля, 2025
1.5 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки ждет третьего ребенка

Колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі чекає на третю дитину

Свой последний поединок Каролин провела в сентябре 2024 года.

34-летняя датская теннисистка Каролин Возняцки, в свое время возглавлявшая рейтинг WTA и выигравшая Australian Open в 2018 году, сообщила о третьей беременности, пишет MigNews со ссылкой на источник Sport.ua.

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав короткое, но трогательное сообщение:

Официально переходим на зонную защиту! Наша семья с нетерпением ждет появления третьего малыша!

Каролин замужем за бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли. Супруги уже воспитывают двоих детей – трехлетнюю Оливию и двухлетнего Джеймса.

После рождения сына Возняцки в августе 2023 года вернулась в профессиональный теннис. В 2024 году ей удалось выйти в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе, а также дважды подряд добраться до четвертого раунда на US Open — в 2023 и 2024 годах.

Свой последний поединок Каролин провела в сентябре 2024 года — тогда она уступила бразилийке Беатрис Хаддад Майи в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Напомним, что британская теннисистка Франческа Джонс потеряла сознание во время матча и покинула корт на инвалидной коляске.

Горячее за неделю

Общество

Как жена может оформить пенсию мужа после его смерти: важные детали

0
После смерти супруга его жена имеет право оформить пенсию...
Экономика

В сервисе GOG может появиться платная подписка на программу поддержки старых игр

0
В ноябре прошлого года онлайн-сервис GOG запустил программу Preservation,...
Экономика

Оземпик и другие новые подходы к лечению диабета: как не потерять здоровье

0
Лечение сахарного диабета требует комплексного подхода, включающего как традиционное...
Культура

Сколько тратит Евгений Кошевой ежемесячно: сумма вас удивит

0
Известный комедийный актер и звезда «Квартала 95» Евгений...
Спорт

Генерал НАТО сравнил потери РФ в Украине с целым танковым корпусом США

0
Россия за время полномасштабной...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как правильно писать на украинском языке: воістину или во істину
Следующая статья
Джон Хиггинс творит историю: легенда снукера завоевывает 33-й рейтинговый титул в карьере

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Китай хоче ділитись можливостями розвитку зі світом та розширювати відкритість — заступник Сі

0

Спикер ГНСУ рассказал о попытках оккупантов расширить зону боевых действий в направлении Сумской области

0
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о...

Как улучшить зрение без очков: 5 простых решений

0
Узнайте, как улучшить зрение без очков с помощью 5 простых решений. Улучшение зрения через упражнения, питание и правильную организацию работы с глазами.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.