Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки ждет третьего ребенка

Свой последний поединок Каролин провела в сентябре 2024 года.

34-летняя датская теннисистка Каролин Возняцки, в свое время возглавлявшая рейтинг WTA и выигравшая Australian Open в 2018 году, сообщила о третьей беременности, пишет MigNews со ссылкой на источник Sport.ua.

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав короткое, но трогательное сообщение:

Официально переходим на зонную защиту! Наша семья с нетерпением ждет появления третьего малыша!

Каролин замужем за бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли. Супруги уже воспитывают двоих детей – трехлетнюю Оливию и двухлетнего Джеймса.

После рождения сына Возняцки в августе 2023 года вернулась в профессиональный теннис. В 2024 году ей удалось выйти в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе, а также дважды подряд добраться до четвертого раунда на US Open — в 2023 и 2024 годах.

Свой последний поединок Каролин провела в сентябре 2024 года — тогда она уступила бразилийке Беатрис Хаддад Майи в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Напомним, что британская теннисистка Франческа Джонс потеряла сознание во время матча и покинула корт на инвалидной коляске.