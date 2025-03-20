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Политика
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Бывший игрок «Баварии» Го Цзясюань скончался после травмы на поле

Травма была получена 6 февраля во время тренировочного матча.

Бывший игрок молодежного состава футбольного клуба «Бавария», Го Цзясюань, трагически ушел из жизни в возрасте 18 лет после тяжелой травмы головы, которую он получил еще в феврале этого года, пишет MigNews со ссылкой на источник The Sun.

Китайский футбольный клуб Beijing Guoan сообщил:

Мы потеряли ребенка, который любил футбол. Пусть Цзясюань покоится с миром!

Травма была получена 6 февраля во время тренировочного матча в Испании против RC Alcobendas. В одном из эпизодов игры соперник случайно ударил игрока коленом в голову, в результате чего Цзясюань упал в обморок. Врачи установили, что он потерпел клиническую смерть из-за недостаточной поставки кислорода в мозг.

После инцидента футболиста доставили в Китай, однако, несмотря на все усилия, спасти его не удалось. Семья Цзясюаня обвинила Пекинскую футбольную федерацию в небрежном расследовании этого случая и потребовала разъяснений. Beijing Guoan сообщил, что получил видео матча и передал его экспертам для проведения детального анализа.

Также сегодня стало известно, что скончался первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

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