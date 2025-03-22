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Политика
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Цены на бензин, дизель и автогаз увеличатся на 9%. Когда ждать удорожания?

Внимательно следите за подорожанием и планируйте соответствующие расходы.

В декабре 2024 г. в Украине прогнозируется увеличение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз на 9%. Это стало известно из Инфляционного отчета Национального банка Украины за октябрь 2024 года. По данным НБУ, в течение осени цены на топливо оставались относительно стабильными благодаря нескольким ключевым факторам, но в ближайшее время ситуация может измениться, пишет MigNews.

Цены на горючее осенью 2024 года оставались стабильными благодаря двум главным факторам:

Низкие мировые цены на нефть . На момент подготовки отчета НБУ, нефть сорта Brent стоила около 72,06 долларов за баррель, а WTI – 68,26 долларов за баррель. Это способствовало понижению расходов на импорт горючего.

Большие запасы горючего на АЗС . Украинские сети автозаправок еще до повышения акцизов 1 сентября 2024 завезли значительные запасы горючего по старым акцизам, что позволило удерживать цены.

Однако запасы «старого» горючего почти исчерпаны, и в продаже появилось горючее, импортированное по новым акцизам, существенно увеличившим его стоимость.

Нацбанк прогнозирует, что уже в декабре цена горючего вырастет под давлением новых акцизов и постепенного истощения предыдущих запасов. Это повышение, вероятно, будет оставаться заметным и в 2025 году.

Пока НБУ призывает внимательно следить за ценами на нефть в мире, поскольку любые изменения в ее стоимости могут повлиять на внутренние цены на топливо.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года акцизы на горючее в Украине были повышены до уровня Евросоюза, что сделало его более дорогим для операторов рынка.

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