Цены на куличи, яйца и мясо: пасхальная корзина 2025 года в разных регионах Украины

Узнайте, на сколько подорожала пасхальная корзина в 2025 году.

Пасху 2025 года украинцы встречают в непростых условиях: военное положение, изменение курса гривны, рост цен на энергоносители и продукты питания. Несмотря на это, традиция освящать пасхальную корзину остается для многих украинских семей символом нерушимой веры, надежды и семейного уюта. В этом году мы проанализировали, во сколько обходится праздничная корзина жителям разных регионов Украины.

Что входит в классическую корзину?

Украинцы обычно кладут в пасхальную корзину кулич, пасхальные яйца, мясные изделия (колбасу, буженину), домашний сыр, масло, соль, хрен, свечу и иногда бутылку вина. Именно эти продукты послужили основой для сравнения цен в 2025 году.

Цены в регионах: заметная разница

В Киевской области собрать пасхальную корзину стоит ориентировочно 750–800 гривен. Самыми дорогими остаются куличи и колбаса. За небольшую пасху в супермаркете или пекарне просят от 110 гривен, а за 500 граммов качественной мясной колбасы — до 170 грн.

На западе Украины, в частности, во Львовской области, корзина обойдется чуть дешевле — около 680–700 грн. Это обусловлено наличием большего числа домашних хозяйств и локальных производителей, предлагающих более доступную продукцию. Здесь дешевле яйца (примерно 65 грн за десяток), сыр и масло.

В центральных и восточных регионах, как Днепропетровская или Харьковская области, средняя стоимость праздничного набора составляет от 700 до 720 гривен. Несмотря на активные рынки и конкуренцию между производителями, цены выросли в первую очередь из-за затрат на логистику и уменьшение собственного производства.

Самыми дорогими в этом году оказались южные регионы, в частности, Одесская область. Здесь цены на куличи, яйца и мясо существенно выше — пасхальная корзина может достигать почти 800 гривен. Основная причина – зависимость от привозной продукции и высокий спрос.

Почему выросли цены в 2025 году?

Есть несколько основных причин:

Инфляция и курс бакса. Продукты, содержащие импортные ингредиенты или подлежащие перевозке на большие расстояния, автоматически дорожают.

Продукты, содержащие импортные ингредиенты или подлежащие перевозке на большие расстояния, автоматически дорожают. Уменьшение поголовья птицы. В частном секторе сократилось производство, поэтому цена на яйца в этом году бьет рекорды от 65 до 75 грн за десяток.

В частном секторе сократилось производство, поэтому цена на яйца в этом году бьет рекорды от 65 до 75 грн за десяток. Удорожание мяса. Из-за высокой стоимости кормов и транспорта мясная продукция выросла в цене почти на 15% по сравнению с 2024 годом.

Из-за высокой стоимости кормов и транспорта мясная продукция выросла в цене почти на 15% по сравнению с 2024 годом. Куличи — рост спроса. Во многих пекарнях заказ расписан еще за неделю до праздника. Стоимость средней пояса стартует от 95 грн и доходит до 150 грн у крафтовых производителей.

Как украинцы адаптируются?

Заметная тенденция — украинцы возвращаются к домашнему приготовлению: пекут куличи самостоятельно, готовят домашнюю колбасу, покупают яйца у знакомых фермеров. Это позволяет не только сэкономить, но и создать более личное, семейное чувство праздника.

Некоторые семьи уменьшают количество продуктов в корзине, оставляя только основные — кулич, яйца, мясо и соль. Другие — объединяются и составляют общую корзину для всего общества или семьи, особенно в условиях временного переселения.

Праздник с надеждой

Несмотря на финансовые трудности, украинцы не теряют главного духа праздника. Пасха в 2025-м воспринимается как момент духовного очищения, напоминания о победе света над тьмой и возможность собраться с самыми родными.

Раньше мы писали о том, как приготовить вкусный кулич в аэрогриле.