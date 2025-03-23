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Политика
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Чому не працює PlayStation Network і коли відновлять доступ до ігор

Глобальний збій триває понад 17 годин.

Геймери з усього світу зіткнулися з безпрецедентним збоєм у роботі PlayStation Network, який уже став найбільшим за останні 14 років. Через несправність системи перевірки ліцензій багато користувачів не можуть запустити жодну гру – як у цифровому форматі, так і з дисків, повідомляє MigNews з посиланням на джерело Рlaystation.

Що означає цей збій для власників PlayStation?

Проблема торкнулася мільйонів користувачів по всьому світу, незалежно від моделі консолі. Основний збій виник у системі ліцензування, яка перевіряє право гравця на використання контенту. Через це:

  • Ігри, куплені в PlayStation Store, не відкриваються навіть у режимі офлайн.
  • Дискові версії теж не працюють, оскільки консоль не може підтвердити їхню ліцензійність.
  • Доступ до підписок, таких як PlayStation Plus та PS Now, також порушений.

Чому PlayStation не працює?

Компанія Sony поки що не прокоментувала причини збою, однак, за попередньою інформацією, проблема пов’язана з серверною інфраструктурою PSN. Це може бути як технічний збій, так і мережевий атака, спрямована на порушення роботи сервісу.

Скільки ще триватиме збій PSN?

На момент публікації новини проблема зберігається вже понад 17 годин, і точної дати її усунення Sony не називає. Користувачі PlayStation з різних країн продовжують скаржитися на неможливість запуску ігор, а офіційні канали підтримки лише рекомендують чекати на оновлення інформації.

Що робити, якщо PlayStation не запускає ігри?

Поки Sony працює над вирішенням проблеми, можна спробувати такі тимчасові рішення:

  1. Перевірити статус сервісу PlayStation Network на офіційному сайті.
  2. Перезапустити консоль та повторно авторизуватися в акаунті.
  3. Змінити регіон підключення VPN, якщо проблема може бути локалізованою.
  4. Очікувати офіційного виправлення, оскільки проблему з серверною інфраструктурою неможливо вирішити самостійно.

Де шукати офіційну інформацію?

Користувачам радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках Sony та PlayStation Support у Twitter, де зазвичай публікують останні новини щодо технічних проблем сервісу.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Sony працює над конкурентом Nintendo Switch.

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