Чому не працює PlayStation Network і коли відновлять доступ до ігор

Глобальний збій триває понад 17 годин.

Геймери з усього світу зіткнулися з безпрецедентним збоєм у роботі PlayStation Network, який уже став найбільшим за останні 14 років. Через несправність системи перевірки ліцензій багато користувачів не можуть запустити жодну гру – як у цифровому форматі, так і з дисків, повідомляє MigNews з посиланням на джерело Рlaystation.

Що означає цей збій для власників PlayStation?

Проблема торкнулася мільйонів користувачів по всьому світу, незалежно від моделі консолі. Основний збій виник у системі ліцензування, яка перевіряє право гравця на використання контенту. Через це:

Ігри, куплені в PlayStation Store, не відкриваються навіть у режимі офлайн.

навіть у режимі офлайн. Дискові версії теж не працюють , оскільки консоль не може підтвердити їхню ліцензійність.

, оскільки консоль не може підтвердити їхню ліцензійність. Доступ до підписок, таких як PlayStation Plus та PS Now, також порушений.

Чому PlayStation не працює?

Компанія Sony поки що не прокоментувала причини збою, однак, за попередньою інформацією, проблема пов’язана з серверною інфраструктурою PSN. Це може бути як технічний збій, так і мережевий атака, спрямована на порушення роботи сервісу.

Скільки ще триватиме збій PSN?

На момент публікації новини проблема зберігається вже понад 17 годин, і точної дати її усунення Sony не називає. Користувачі PlayStation з різних країн продовжують скаржитися на неможливість запуску ігор, а офіційні канали підтримки лише рекомендують чекати на оновлення інформації.

Що робити, якщо PlayStation не запускає ігри?

Поки Sony працює над вирішенням проблеми, можна спробувати такі тимчасові рішення:

Перевірити статус сервісу PlayStation Network на офіційному сайті. Перезапустити консоль та повторно авторизуватися в акаунті. Змінити регіон підключення VPN, якщо проблема може бути локалізованою. Очікувати офіційного виправлення, оскільки проблему з серверною інфраструктурою неможливо вирішити самостійно.

Де шукати офіційну інформацію?

Користувачам радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках Sony та PlayStation Support у Twitter, де зазвичай публікують останні новини щодо технічних проблем сервісу.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Sony працює над конкурентом Nintendo Switch.