Чому не працює PlayStation Network і коли відновлять доступ до ігор

Глобальний збій триває понад 17 годин.
Геймери з усього світу зіткнулися з безпрецедентним збоєм у роботі PlayStation Network, який уже став найбільшим за останні 14 років. Через несправність системи перевірки ліцензій багато користувачів не можуть запустити жодну гру – як у цифровому форматі, так і з дисків, повідомляє MigNews з посиланням на джерело Рlaystation.
Що означає цей збій для власників PlayStation?
Проблема торкнулася мільйонів користувачів по всьому світу, незалежно від моделі консолі. Основний збій виник у системі ліцензування, яка перевіряє право гравця на використання контенту. Через це:
- Ігри, куплені в PlayStation Store, не відкриваються навіть у режимі офлайн.
- Дискові версії теж не працюють, оскільки консоль не може підтвердити їхню ліцензійність.
- Доступ до підписок, таких як PlayStation Plus та PS Now, також порушений.
Чому PlayStation не працює?
Компанія Sony поки що не прокоментувала причини збою, однак, за попередньою інформацією, проблема пов’язана з серверною інфраструктурою PSN. Це може бути як технічний збій, так і мережевий атака, спрямована на порушення роботи сервісу.
Скільки ще триватиме збій PSN?
На момент публікації новини проблема зберігається вже понад 17 годин, і точної дати її усунення Sony не називає. Користувачі PlayStation з різних країн продовжують скаржитися на неможливість запуску ігор, а офіційні канали підтримки лише рекомендують чекати на оновлення інформації.
Що робити, якщо PlayStation не запускає ігри?
Поки Sony працює над вирішенням проблеми, можна спробувати такі тимчасові рішення:
- Перевірити статус сервісу PlayStation Network на офіційному сайті.
- Перезапустити консоль та повторно авторизуватися в акаунті.
- Змінити регіон підключення VPN, якщо проблема може бути локалізованою.
- Очікувати офіційного виправлення, оскільки проблему з серверною інфраструктурою неможливо вирішити самостійно.
Де шукати офіційну інформацію?
Користувачам радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках Sony та PlayStation Support у Twitter, де зазвичай публікують останні новини щодо технічних проблем сервісу.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Sony працює над конкурентом Nintendo Switch.