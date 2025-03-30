Что можно чистить металлическим скребком? 8 вещей в доме

Счистите ржавчину, копоть и потертости с помощью этого универсального инструмента.

Металлический скребок – обычный и простой предмет, о котором часто забывают, когда хозяева достают свои любимые инструменты для уборки, но мы считаем, что вам следует добавить ее в свой регулярный набор. Это абразивный материал в форме губки, состоящий из тонких металлических нитей. Хотя он может выглядеть пушистым и мягким, он удивительно хорошо оттирает упрямые загрязнения. Что можно чистить металлическим скребком?

MigNews перечислит 8 предметов и места в вашем доме, где этот простой инструмент для очищения даже необходим.

Выберите правильный скребок

Стальная вата обычно изготавливается из низкосортной проволоки из углеродистой стали, алюминия, бронзы или нержавеющей стали. Источник: wikimedia.org

Прежде чем чистить такие предметы скребком/стальной ватой, очень важно знать, какой марки его использовать. Как и у наждачной бумаги, у стальной ваты есть разные сорта – от очень тонкой до очень грубой, пишет Better Homes & Gardens. Марка #0000 – самая тонкая, она лучше подходит для деликатных поверхностей, таких как стекло и нержавеющая сталь. Марка #4 – самая грубая, используется только для самых сложных очисточных работ. Прежде чем использовать стальную вату на любом материале, всегда читайте инструкцию на упаковке и описание марки.

Предостережение

Будьте осторожны при использовании скребка – начните с незаметного участка, чтобы протестировать его на материале, и аккуратно потрите. Он может поцарапать некоторые поверхности, поэтому, если вы хотите быть особенно осторожными, всегда начинайте с самого лучшего сорта.

Всегда надевайте защитные перчатки во избежание раздражения и порезов и никогда не используйте скребок вблизи источников возгорания.

Что можно чистить металлическим скребком: подставки для духовок

Если ваши металлические решетки для духовки покрылись налетом от пролитых запеканок или брызг жира, лучшим вариантом возвратить им новый вид может стать скребок. Окуньте и замочите стеллажи в горячей мыльной воде, а затем аккуратно почистите их мелкозернистой стальной ватой. Промойте и высушите решетки, прежде чем вернуть их в духовку.

Как использовать металлический скребок в быту: очистка решетки для гриля

Если гриль слишком долго не чистилась, скребок поможет удалить остатки пригоревшей пищи. Сначала разогрейте гриль, чтобы разрыхлить грязь, затем почистите решетки мелкозернистой стальной ватой и тщательно промойте их.

Что можно чистить металлическим скребком: некоторые виды посуды

У каждого из нас бывают неудачные блюда, особенно те, которые заканчиваются тем, что сковороды покрываются тяжело удаляющимися пригоревшими остатками. Если обычная губка уже не помогает, обратитесь к скребку, чтобы спасти свою посуду. Стальную вату тонкого вида можно аккуратно использовать для чугунной, нержавеющей и эмалированной посуды. Никогда не используйте посуду с антипригарным покрытием, поскольку она может удалить защитное покрытие.

Как использовать металлический скребок в быту: избавление от ржавчины

То ли садовые, либо бытовые металлические инструменты, скребок поможет удалить из них ржавчину, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и увеличить срок службы. Используйте проникающую смазку, прежде чем чистить ржавчину мелкозернистой или среднезернистой стальной ватой. Ополосните инструмент водой и повторяйте процедуру, пока ржавчина не исчезнет. Тщательно высушите инструмент перед уборкой на хранение.

Что можно чистить металлическим скребком: обувь

Для гладкой обуви с жесткой поверхностью, на которой появились потертости и пятна, используйте мелкозернистую стальную вату, чтобы обновить ее внешний вид. Добавьте небольшое количество мыла и воды на подушечку скребка, чтобы аккуратно очистить потертость.

Как использовать металлический скребок в быту: очистка окон

Удалите пятна и налипшие остатки грязи из окон с помощью влажной сверхтонкой стальной ваты. Она не только тщательно очистит окно, но и отполирует стекло, придав ему блеск и лишив разводов. Этим же способом можно отмыть пятна от жесткой воды из стеклянной двери душевой кабины.

Вы переехали в новый дом или квартиру, но заметили, что воняет сигаретами? Вот как избавиться от этого запаха.