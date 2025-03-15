Что можно почистить активированным углем: 5 суперлайфхаков

Мы расскажем, как нестандартно использовать в обиходе активированный уголь.

Удивительно, но активированный уголь – одно из самых мощных и натуральных чистящих средств. «Активированный уголь – одно из самых недооцененных средств для уборки», – говорит профессиональная уборщица Иви Грэм. «После двадцати лет работы со сложными задачами по уборке она стала моим основным решением для невозможных проблем». Что можно почистить активированным углем? И как его использовать?

Активированный уголь отличается от обычного угля (того, который вы используете на гриле) тем, что в нем множество мелких отверстий и щелей, что придает ему большую площадь. Это делает его более пористым и абсорбирующим, что позволяет ему задерживать токсины, запахи, масла и влагу. Благодаря этим свойствам активированный уголь стал популярным чистящим средством, косметическим продуктом и средством для лечения ряда проблем со здоровьем. MigNews перечислит разумные способы использования в вашем доме.

Как использовать в быту активированный уголь: освежите неприятно пахнущее помещение

Активированный уголь отлично подходит для устранения запахов даже в промышленных масштабах. «На наших мусороперегрузочных станциях отвратительные дизельные пары вызывали у меня постоянные головные боли», – вспоминает Грэм. «Обычные чистящие средства только маскировали запах. Но как только мы начали добавлять порошок активированного угля в процедуру мытья полов, эти глубокие запахи исчезли в течение нескольких дней». Благодаря своей ячеистой структуре активированный уголь поглощает токсины, загрязняющие вещества и нежелательные запахи из воздуха. Это делает его отличным дополнением к ванным комнатам без окон, шкафов, домашних спортзалов и даже холодильника.

«Активированный уголь можно использовать в виде порошка», – объясняет Кериллан Браун, эксперт из Grove в Grove Collaborative. Браун рекомендует поместить его в миску или пакетик и оставить в местах, где требуется борьба с запахами и плохая вентиляция. «Заменяйте активированные угли каждые три-шесть месяцев для оптимального поглощения запаха».

Что можно почистить активированным углем: удалите жир с кухонных поверхностей

Жировые отложения могут быть очень стойкими. Но активированный уголь позволяет удалить их без труда. «Активированный уголь используется в моющих средствах и средствах личной гигиены как абсорбент», — говорит Браун. «Его часто используют в случае разливов нефти и пестицидов, поскольку оно может поглотить в 100-200 раз больше нефти и токсинов, чем его вес». В домашних условиях он идеально подходит для борьбы с жирными плитами, вытяжками и столешницами.

Браун предлагает приготовить пасту из равных частей порошка активированного угля и воды, а затем нанести на жирную поверхность. Втирайте пасту в поверхность с помощью мягкой губки или тряпки, а затем смойте ее. «Не используйте его на металлах, кислотах, спиртах и щелочах – против них он не будет эффективен», – отмечает Браун. Считайте, что активированный уголь – микроскопическая губка, которая помогает поглощать нежелательные масла, запахи и другие загрязнения».

Как использовать в обиходе активированный уголь: очищайте питьевую воду

Используйте активированный уголь для очистки воды. Источник: vecteezy.com

Активированный уголь предназначен не только для очистки воздуха, он также работает и с водой. Оно поглощает загрязняющие вещества и химикаты, присутствующие в водопроводной воде, включая пестициды, хлор, побочные продукты, нитраты, микропластики и другие летучие органические соединения, улучшая ее вкус и безопасность.

Вы можете использовать активированный уголь для производства фильтра в домашних условиях. Поместите немного порошка активированного угля во что-нибудь ячеистое, например, в фильтр для кофе или ткань. Затем медленно налейте воду на активированный уголь в кувшин для воды, чтобы уголь отфильтровал примеси. Вы также можете использовать палочки активированного угля в многоразовых бутылках с водой для непрерывной фильтрации на ходу.

Как использовать в быту активированный уголь: уменьшите влажность в сырых помещениях

Если вы боретесь с влажностью и плесенью в вашем доме, активированный уголь может извлечь излишнюю влагу из воздуха благодаря своей пористой природе. Этот DIY увлажнитель лучше всего использовать в небольших помещениях, таких как ванная комната, прачечная или под раковиной.

Просто поместите пакетики с активированным углем во влажные места, на которые вы хотите влиять, и дайте им поработать, заменяя их каждые несколько месяцев. Хотя это не постоянное решение проблемы влажности, это отличное временное решение, пока вы работаете над долгосрочной стратегией.

Что можно почистить активированным углем: глубокая очистка ванной комнаты

Активированный уголь – отличное средство для чистки ванной комнаты: от дезодорирования до борьбы с накипью. «Я открыла для себя его настоящую силу во время контракта с роскошной гостиницей», — говорит Грэм. «Их душевая дверь выглядела испорченной, помутневшей от многолетней накипи. Когда я смешала мелкий порошок угля с небольшим количеством воды, стекло стало безупречным». Активированный уголь можно использовать в косметических процедурах – например, в фильтрах для душа, масках для лица или даже зубной пасте.

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