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Политика
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Что нужно знать об изменениях в календаре прививок и кто должен пройти вакцинацию

Що потрібно знати про зміни в календарі щеплень та хто має пройти вакцинацію

Нововведения вступят в силу с 2026 года.

С 2026 года в Украине вступят в силу новые правила вакцинации детей, в соответствии с изменениями, внесенными в Национальный календарь профилактических прививок. Согласно сообщению Министерства здравоохранения, изменения были завершены после прохождения всех необходимых процедур, в частности, государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины. Ожидается, что официальная публикация документа состоится в ближайшее время, пишет MigNews.

Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины отметил, что изменения в календаре вакцинации позволят привести подходы к иммунизации в соответствие с европейскими стандартами. Это также позволит внедрять современные стратегии по защите здоровья украинских детей.

Нововведение в календарь вакцинаций

Одним из главных новшеств станет внедрение однократной безвозмездной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девушек в возрасте 12-13 лет. Эта прививка, как и другие, будет частью бесплатной вакцинационной программы для детей.

Также была пересмотрена схема вакцинации против вирусного гепатита В. Вместо текущей схемы (прививка на 1-й, 2-й и 6-й месяц) была предложена новая — 2-4-6-18 месяцев. Это позволит применять комбинированные вакцины, покрывающие несколько инфекций одновременно, таких как АКДП (дифтерия, коклюш, столбняк) + Hib (гемофильная инфекция типа b) + ВГВ. Такой подход снизит количество инъекций и посещений медучреждений для детей, что значительно упростит процесс вакцинации.

Изменения в схемах вакцинации от кори, паротита и краснухи

Еще одним важным изменением является корректировка возрастных границ для прививки от кори, паротита и краснухи (КПК). Раньше прививки делали в 1 и 6 лет, теперь ее планируется проводить в 1 и 4 года. Это позволит обеспечить более раннюю защиту детей от этих заболеваний, что снизит риск тяжелого течения болезней и осложнений.

Прививки от туберкулеза и новые подходы

Относительно вакцинации от туберкулеза, изменения предусматривают прививку БЦЖ в первые 24 часа после рождения, вместо нынешней практики — на 3-5 сутки. Кроме того, для детей до 9 месяцев БЦЖ будет проводиться без предварительного тестирования на туберкулин или другие кожные пробы, при отсутствии контакта с больными туберкулезом.

Эти изменения уже прошли общественное обсуждение и согласованы с центральными органами исполнительной власти. Теперь окончательный вариант изменений ожидает официальной публикации, которая завершит процесс обновления Национального календаря прививок.

Недавно стало известно, как вакцинация против COVID-19 оказывает влияние на здоровье.

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