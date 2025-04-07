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Политика
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Что означает «черный понедельник» и угрожает ли миру новый экономический кризис в 2025 году

Що означає «чорний понеділок» і чи загрожує світові нова економічна криза у 2025 році

Мировые рынки стремительно падают, а эксперты предупреждают о черном понедельнике.

Мировая экономика оказалась на пороге еще одного масштабного финансового потрясения, которое уже окрестили вторым черным понедельником. Специалисты сравнивают текущую ситуацию с октябрем 1987 года, когда обвал фондовых рынков повлек за собой масштабный кризис, пишет MigNews со ссылкой на источник Livemint.com.

Как сообщают экономические обозреватели, рынки по всему миру демонстрируют глубокое проседание. Основные события в этот момент выглядят следующим образом:

▪️ Китайский фондовый рынок открылся падением на 10%, что явилось самым большим суточным обвалом со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Основной причиной такого обвала называют новые тарифы, инициированные администрацией Дональда Трампа;

▪️ Мировые цены на нефть , в частности марки Brent и WTI, демонстрируют стремительное снижение с начала торгов в Азии. Brent подешевела до отметки ниже $64 за баррель – такого уровня не наблюдалось с апреля 2021 года;

▪️ Народный депутат Ярослав Железняк сообщает, что только за последние двое суток мировые рынки потеряли $5 трлн. По его словам, подобные обвалы фиксировались всего четыре раза за последние 85 лет;

▪️ Глобальные фондовые индексы показывают резкое падение:
— Гонконг — минус 10,7%
— Тайвань — минус 9,6%
— Сингапур — минус 7,8%
— Китай — минус 6,5%
— Япония — минус 6,1%
— Малайзия — минус 4,3%
— Австралия — минус 4,2%
— Филиппины – минус 4%
— Индия — минус 3,8%
— Новая Зеландия — минус 3,6%

Эксперты бьют тревогу: новые торговые пошлины, введенные США, могут привести к третьей глобальной рецессии за последние 20 лет . Мировые акции стремительно теряют в цене, а инвесторы ищут безопасные активы.

Несмотря на растущую обеспокоенность среди финансистов, Дональд Трамп не видит причин для паники. Он сравнил введенные пошлины с «лекарством» и заявил, что его не беспокоят временные потери на рынках. По словам экс-президента, страны, которые захотят избежать пошлин, вынуждены будут «заплатить много денег».

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