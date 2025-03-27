Четверг, 27 марта, 2025
14.3 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Что такое дитерпены и почему кофе из автоматов может быть опасным для вашего здоровья

Узнайте, почему следует ограничить ее потребление.

Любимый напиток многих – кофе из автоматов – может быть опасен для здоровья. Оказывается, она содержит вредные вещества, которые повышают уровень холестерина в организме.

Кофе из автоматов может быть опасным для здоровья из-за наличия вредных веществ, в частности дитерпенов, используемых при помоле кофейных зерен. Эти вещества обладают свойством повышать уровень холестерина, что может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для пьющих кофе в больших количествах на работе.

Однако стоит отметить, что домашний кофе, приготовленный с помощью обычной кофеварки с бумажным фильтром, гораздо более безопасен. Такой фильтр способен эффективно отфильтровывать почти все вредные дитерпены, уменьшая их влияние на организм.

Что делать, если вы пьете кофе из автоматов? Для тех, кто не может отказаться от кофе из автоматов, следует ограничить его потребление или комбинировать с другими способами приготовления кофе, например с помощью кофеварки с фильтром.

Горячее за неделю

Новое на сайте

Предыдущая статья
Перфекционизм: как выйти из ловушки иллюзорного совершенства
Следующая статья
Сын Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа дебютирует в кино

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Почему корпорации массово покупают BTC?

0
Компания Strategy привлекла $711,2 млн путем выпуска привилегированных акций...

ЕС предоставил Украине 1 млрд евро по доходам от российских активов

0
Европейский Союз перечислил Украине очередной финансовый транш в размере...

Оля Полякова вперше на обкладинці Playboy: смілива фотосесія до 46-річчя співачки

0
Оля Полякова вперше стала обличчям...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.