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Политика
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Что такое электронная ВЛК и как она будет работать с 1 апреля

Прохождение ВЛК будет происходить исключительно в цифровом формате.

С 1 апреля в Украине официально стартует электронная военно-врачебная комиссия (е-ВЛК). Это новшество означает, что прохождение ВЛК и получение вывода о пригодности или непригодности к службе будет происходить исключительно в цифровом формате. Данные будут сразу попадать в централизованный реестр “Оберіг“, поэтому больше не нужно будет лично нести документы в территориальный центр комплектования (ТЦК), пишет MigNews со ссылкой на источник УНИАН.

Что такое электронная ВЛК и для чего она нужна

Электронная ВЛК – это цифровой кабинет, который позволит автоматизировать процесс медицинского осмотра лиц, подлежащих военному учету. Ключевая цель – упростить процедуры, минимизировать контакт с бумажными документами и уменьшить количество посещений государственных учреждений.

Можно ли не ходить в ТЦК со справкой ВЛК

Да. Теперь потребности идти в ТЦК с выводами ВЛК не будет. Вся информация будет автоматически передаваться в электронный реестр, доступный для соответствующих структур. Это уменьшает бюрократию и риск потери документов.

Кому нужно проходить электронную ВЛК

Прохождение электронной ВЛК касается мужчин призывного возраста, а также лиц, планирующих оформить документы по военному учету, отсрочке или освобождению от службы по состоянию здоровья.

Что делать, если уже проходил ВЛК в обычном формате

Если выводы были получены до 1 апреля, они остаются в силе. Новый порядок будет действовать для всех, кто только начинает или проходит ВЛК после этой даты. Все новые выводы будут формироваться только в электронном виде.

Как будет выглядеть процесс: коротко о главном

По словам заместителя министра обороны по цифровизации, новая система будет действовать по принципу обычного «check up» — то есть привычной проверки состояния здоровья. Без чрезмерных формальностей, без очередей в ТЦК, без необходимости личного присутствия на комиссии, если это не будет необходимо по медицинским показаниям.

Сколько будет продолжаться оформление в новом формате

Конкретный срок зависит от каждого частного случая, однако цифровизация должна значительно ускорить процесс. Поскольку документы не будут передаваться физически, а система будет работать через защищенный реестр, все этапы – от направления к выводу – займут меньше времени.

Где будут храниться данные и кто будет доступ

Вся информация будет храниться в государственном реестре Оберег, доступ к которому имеют уполномоченные работники Минобороны и ТЦК. Таким образом, обеспечивается прозрачность, безопасность и контроль за состоянием военного учета.

Когда ждать полноценного запуска

Официальная дата запуска – 1 апреля 2025 года. С этого момента все новые процессы, связанные с ВЛК, переходят на цифровой уровень.

Ранее стало известно, что военно-врачебные комиссии станут анонимными.

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