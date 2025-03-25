Вторник, 25 марта, 2025
6.5 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Что такое РЭБ и как средства радиоэлектронной борьбы противодействуют вражеским ракетам

РЭБ выполняет одну из важнейших ролей на фронте.

В те времена, когда технологии определяют успех на поле боя, украинские инженеры и ученые сосредоточены на развитии передовых систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Разработки являются ключевым элементом защиты и эффективных действий на фронте, поэтому MigNews расскажет подробнее об этом.

Что такое РЕБ?

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) – это совокупность мер, направленных на нейтрализацию вражеских радиоэлектронных средств и создание помех в работе систем связи противника. Основная цель РЭБ – выявление враждебных средств наблюдения, дезориентация и защита собственных радиоэлектронных систем от внешнего воздействия.

Системы РЭБ позволяют обнаруживать и блокировать радио-, мобильную и спутниковую связь противника, выводить из строя электронные устройства, нарушать спутниковую навигацию и дезориентировать врага, заменяя реальные координаты ложными.

Типы и возможности РЭБ

Системы радиоэлектронной борьбы отличаются по размеру и форме: от компактных устройств, которые можно носить в кармане, до больших радарных массивов и передатчиков-приемников, устанавливаемых на грузовики.

По дальности действия РЭБ делятся на:

  • Тактические – с радиусом до 50 км,
  • Оперативно-тактические – до 500 км,
  • Стратегические – более 500 км.

Что такое РЕБ противника

Россияне активно применяют так называемые «окопные РЭБ» с дальностью действия до 10 км. Эти устройства эффективно обнаруживают и нейтрализуют беспилотники, делая их неуправляемыми.

Захватчики также активно используют РЭБ для коррекции курса высокоточных боеприпасов, таких как HIMARS и Excalibur, а также для борьбы с украинскими беспилотниками. Благодаря РЭБ россияне могут истощать и выявлять расположение украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Без защиты от враждебного РЭБ, подразделения ВСУ становятся более уязвимыми для атак FPV-дронов и артиллерии на линии фронта.

Кстати, в Украину уже должны были поставить новые системы для боя и защиты от РЭБ.

Горячее за неделю

Политика

Як вакцинація проти COVID-19 впливає на здоров’я: що показали дослідження про вакцини Pfizer та Moderna

0
Экономика

В ЕС нашли лазейку для обхода блокирования решений по Украине Венгрией – СМИ

0
Западные журналисты сообщили, что в Европейском Союзе найти шли...
Статьи

Канадский музыкант Нил Янг упразднил концерт в Украине: почему он не приедет

0
Канадский музыкант Нил Янг, ранее анонсировавший концерт в...
Экономика

Полиция раскрыла подробности ДТП, в котором пьяный водитель сбил девушку на Оболони

0
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в декабре 2024 года на...
Общество

Биткоин стремительно растет на фоне экономической неопределенности

0
После выборов в США финансовые рынки охватила нестабильность, и...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Победительницу «Холостяка-13» Инну Белень неожиданно позвали замуж
Следующая статья
Забытые антитренды возвращаются: металлическая обувь новый мастхев 2025 года

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Сучасне бабусине та дідусине виховання: обійми та нові правила

0
На фоні стрімких змін у батьківських методиках, сучасне бабусине...

Почему не стоит пытаться быть лучшей версией себя каждый день

0
Мы часто считаем, что стабильно высокий уровень производительности –...

Можно ли ждать мира после разговора Путина и Трампа: главные моменты переговоров

0
Переговоры не привели к кардинальным изменениям в стратегии...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.