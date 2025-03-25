Что такое РЭБ и как средства радиоэлектронной борьбы противодействуют вражеским ракетам

РЭБ выполняет одну из важнейших ролей на фронте.

В те времена, когда технологии определяют успех на поле боя, украинские инженеры и ученые сосредоточены на развитии передовых систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Разработки являются ключевым элементом защиты и эффективных действий на фронте, поэтому MigNews расскажет подробнее об этом.

Что такое РЕБ?

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) – это совокупность мер, направленных на нейтрализацию вражеских радиоэлектронных средств и создание помех в работе систем связи противника. Основная цель РЭБ – выявление враждебных средств наблюдения, дезориентация и защита собственных радиоэлектронных систем от внешнего воздействия.

Системы РЭБ позволяют обнаруживать и блокировать радио-, мобильную и спутниковую связь противника, выводить из строя электронные устройства, нарушать спутниковую навигацию и дезориентировать врага, заменяя реальные координаты ложными.

Типы и возможности РЭБ

Системы радиоэлектронной борьбы отличаются по размеру и форме: от компактных устройств, которые можно носить в кармане, до больших радарных массивов и передатчиков-приемников, устанавливаемых на грузовики.

По дальности действия РЭБ делятся на:

Тактические – с радиусом до 50 км,

Оперативно-тактические – до 500 км,

Стратегические – более 500 км.

Что такое РЕБ противника

Россияне активно применяют так называемые «окопные РЭБ» с дальностью действия до 10 км. Эти устройства эффективно обнаруживают и нейтрализуют беспилотники, делая их неуправляемыми.

Захватчики также активно используют РЭБ для коррекции курса высокоточных боеприпасов, таких как HIMARS и Excalibur, а также для борьбы с украинскими беспилотниками. Благодаря РЭБ россияне могут истощать и выявлять расположение украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Без защиты от враждебного РЭБ, подразделения ВСУ становятся более уязвимыми для атак FPV-дронов и артиллерии на линии фронта.

Кстати, в Украину уже должны были поставить новые системы для боя и защиты от РЭБ.