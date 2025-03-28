Что значит, когда пенится моча: причины и как бороться

Стоит ли волноваться из-за этого симптома?

Когда речь заходит о ваших повадках в туалете, это, как правило, личное дело каждого. Но если вы мельком взглянули на свою мочу и заметили пенистую мочу, это может стать тревожным сигналом, и вы, вероятнее всего, зададитесь вопросом: «Что значит, когда пенится моча?».

Как говорит уролог Дэвид Шустерман, в общем-то, это нормально, когда в моче есть немного пены или пузырьков. Особенно если струя мочи сильна и с силой ударяется о воду в унитазе. Однако иногда это может указывать на заболевание. MigNews расскажет, как понять, что у вас проблема.

Почему мы мочимся?

По словам доктора Шустермана, моча – это жидкий продукт, производящий почки, фильтруя избыток воды и токсинов из организма. В большинстве своем она состоит из воды, но также содержит мочевину, креатинин, электролиты и другие отходы. Однако точный состав мочи зависит от уровня гидратации, диеты и общего состояния здоровья.

Основная задача мочи – выводить из организма отходы и токсины, поддерживать уровень жидкости и электролитов в норме. Но доктор Шустерман говорит, что ваша моча тоже может многое рассказать о работе ваших почек и органов. Поэтому, если вы заметили постоянные изменения или тревожные характеристики мочи (например, кровь, неприятный запах или боль во время мочеиспускания), самое время проконсультироваться с врачом. Это ведь может быть признаком основного заболевания, объясняет он.

Пена или пузырьки в моче – это, как правило, нормальное явление, но сопутствующие симптомы могут пролить свет по основной причине. Продолжайте читать, чтобы лучше понять, что вызывает пенистую мочу.

Что значит, когда пенится моча: обезвоживание

По словам доктора Шустермана, обезвоживание происходит, когда в организме недостаточно воды, в результате чего моча становится темной и, возможно, пенистой. Другие признаки, на которые следует обратить внимание, это сухость во рту, усталость и темно-желтая моча. Так что в этом случае первым шагом будет повышение уровня гидратации и употребления большого количества воды.

Чтобы предотвратить эту проблему (и поддержать свое здоровье в целом!), старайтесь выпивать по меньшей мере шесть-восемь стаканов воды в день. Вы также можете добавить порошок электролитов, чтобы повысить уровень натрия, падающего при обезвоживании.

Пенистая моча может появиться, если вы мочитесь очень сильно или при обезвоживании, Источник: vecteezy.com

Почему в вашей моче пена: протеинурия

Протеинурия возникает, когда в моче слишком много белка. Это приводит к пенистой моче и возможным отекам рук, ног или лица, говорит доктор Шустерман. По данным Кливлендской клиники, протеинурия – это не самостоятельное заболевание, а скорее симптом некоторых состояний, влияющих на почки, включая болезни почек или иммунные нарушения.

Лечение зависит от первопричины и может включать в себя прием лекарства или изменение образа жизни. Поэтому, если вы чувствуете отеки, мышечные судороги, отсутствие аппетита, одышку и/или частое мочеиспускание с пенистой мочой, обратитесь к врачу, говорит доктор Шустерман.

Что значит, когда пенится моча: инфекция мочевыводящих путей

Инфекция мочевыводящих путей (ИСШ) может вызвать пенистую мочу, поскольку бактерии создают пузырьки в моче, говорит доктор Шустерман. Дополнительные симптомы включают частое мочеиспускание, ощущение жжения, мутную или с неприятным запахом мочу, объясняет он. Обычно ИСШ лечат антибиотиками, поэтому, если симптомы не проходят сами собой, необходимо проконсультироваться с врачом, говорит он.

Почему в вашей моче пена: проблемы с почками

Проблемы с почками, например их заболевания или повреждения, могут привести к появлению пенистой мочи из-за утечки белка, говорит доктор Шустерман. Здоровые почки отфильтровывают токсины и отходы из крови, поддерживая циркуляцию белка в кровотоке. И увеличение количества белка в моче может вызвать пенистую мочу, сигнализирующую о том, что что-то не так. Проблемы с почками часто сопровождаются отеками, повышением кровяного давления и изменениями в мочеиспускании (как в частоте, так и во внешнем виде). Поэтому необходимо следить за симптомами и обращаться к врачу. Лечение может включать в себя прием лекарства, изменение рациона питания или диализ, говорит доктор Шустерман.

Что значит, когда пенится моча: учащенное мочеиспускание

Звучит глупо, но во время энергичного мочеиспускания моча может пениться из-за пузырьков, образующихся при ударе мочи о воду в унитазе, говорит доктор Шустерман. Дополнительные пузыри могут также появиться, если моча получается быстрее и/или унитаз только почистили чистящим средством унитазов или химикатами. Обычно это безвредно и не нуждается в медицинской помощи. Но если у вас есть другие тревожные симптомы, доктор Шустерман рекомендует поговорить с врачом.

Почему в вашей моче пена: лекарство

Некоторые лекарства и добавки могут быть виновниками пенистой мочи. Поэтому важно обсудить проблему пузырчатой мочи с врачом для возможной корректировки дозы или альтернативы, говорит доктор Шустерман. В частности, если вы регулярно принимаете безрецептурные обезболивающие, это может привести к пенистой моче из-за повышенного уровня белка в моче. Если пенистая моча не исчезает даже после прекращения приема лекарства или добавки, следует пройти дополнительное медицинское обследование. Это нужно, чтобы исключить основные проблемы со здоровьем, добавляет доктор Шустерман.

Что значит, когда пенится моча: сон

Пенистая моча может появиться в любое время суток. Но некоторые люди могут заметить больше пузырьков в моче утром, потому что после сна моча становится более концентрированной, говорит доктор Шустерман. Но вы можете быть спокойны, потому что это не повод для беспокойства.

Когда следует обратиться к врачу по поводу пенистой мочи

Если пенистая моча появляется без каких-либо сопутствующих симптомов, то, скорее всего, это временное явление, и оно безвредно, говорит доктор Шустерман. Но если моча остается пенистой, или если она пенится вместе с другими проблемами, такими как обильное мочеиспускание, боль или странный цвет мочи, это может означать, что происходит что-то более серьезное. И вам обязательно нужно обратиться к врачу». Кроме того, если у вас усталость, отеки ног, лодыжек или лицо, лихорадка, озноб и/или моча с неприятным запахом или кровью, самое время обратиться к врачу.

Врач проведет необходимые анализы, чтобы диагностировать основную причину пенистой мочи и назначить правильное лечение.

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