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Даниловна или Даниловна: как правильно писать на украинском

Как будет имя отчество от имени Даниил.

Имя Даниил кажется современным, но действительно имеет богатую и древнюю историю. С его правописанием обычно никогда не возникает проблем. Однако когда дело касается имени отчества от Даниила, то у некоторых украинцев возникают трудности. Как правильно писать отчество на украинском – Даниловна или Даниловна. Есть еще одна версия – Даниловна.

MigNews уверяет, что среди этих форм отчества есть только одна правильная. Все остальные написаны с ошибкой. Читайте дальше, чтобы узнать, какие именно.

Значение имени Даниил

Даниил – это украинский вариант древнееврейского имени Daniel, сочетающий в себе элементы дан, что означает «судья», и эль, что означает «Бог». Вместе они образуют значение «Бог — мой судья».

Daniel – библейская фигура, сыгравшая важную роль в Книге пророка Даниила. Считаясь пророком у христиан и мусульман, а также важной фигурой в иудаизме, Даниил прославился своим благочестием и добрыми делами. В своей самой известной истории он был спасен Богом после того, как его бросили в логово львов.

Как правильно писать отчество на украинском: Даниловна или Даниловна

Чтобы образовалось отчество для девушки, нужно к имени на украинском добавить суффикс -овна. Поэтому единственно верный вариант женского патронима от имени Даниила будет Даниловна.

Форма Даниловна написана с ошибкой и появилась в нашем обиходе, вероятнее всего, под влиянием русского языка. Ведь на русском отчество от этого имени будет Даниловна.

Однако для нашего языка суффикс -овна в отчестве не характерен (поэтому и вариант Даниловна недопустим).

Примеры употребления имени отчества Даниловна

  • Антонина Даниловна любила просыпаться в 5 утра и гулять по тихому городу вдоль набережной. В этом было нечто умиротворяющее и расслабляющее.
  • Кристина Даниловна, сколько можно занимать ванную? Вы ведь не одна живете в этой квартире!
  • Некоторым людям нельзя доверять ответственные задачи. К сожалению, как показал опыт, Валерия Даниловна тоже относится к их числу.

Мы также часто видим, как пишут с ошибками патроним от Аркадия. Как будет на украинском: Аркадиевна или Аркадовна?

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