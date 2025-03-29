Суббота, 29 марта, 2025
15.4 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Дефицит лекарств и закрытие аптек: почему новое постановление Кабмина может привести к катастрофе

С 1 марта украинцев предстоят серьезные проблемы с доступом к медикаментам.

С 1 марта украинцев предстоят серьезные проблемы с доступом к медикаментам. Пациентские организации предупреждают: из-за жесткого ручного регулирования цен может начаться настоящий кризис в фармацевтической сфере. От этого пострадают как рядовые граждане, так и отечественные производители и аптечные сети, пишет MigNews со ссылкой на источник 24tv.ua.

Что угрожает украинцам после 1 марта?

Специалисты прогнозируют ряд негативных последствий, которые могут стать реальностью в ближайшие недели:

  • Сокращение импорта . Многие иностранные компании могут отказаться поставлять лекарства в Украину из-за невыгодных экономических условий.
  • Дефицит медикаментов . Аптечные полки могут опустеть, а ассортимент существенно уменьшится.
  • Остановка украинских фармзаводов . Отечественные производители лишатся возможности работать из-за экономической нестабильности.
  • Закрытие аптек в селах и прифронтовых зонах . Больше всего пострадают жители отдаленных регионов, где аптеки и так работают на грани выживания.
  • Рост цен на лекарства . Даже при госрегулировании, фармкомпании могут компенсировать убытки за счет подорожания препаратов.
  • Уход крупных фармпроизводителей . Инвесторы потеряют интерес к украинскому рынку, что приведет к еще большей нехватке медикаментов.

Украинцам останется лечиться народными методами?

Если Кабмин не пересмотрит принятое решение, ситуация только усугубится. Украинцам придется искать альтернативу лекарствам или покупать их по завышенным ценам на черном рынке. Пациентские организации уже обратились к власти с призывом пересмотреть постановление, ведь последствия могут оказаться необратимыми.

Сменит ли правительство свою позицию, пока неизвестно. Однако эксперты предостерегают: если ситуацию не исправить, то в ближайшее время лекарство может стать предметом роскоши, а получить его в селах будет почти невозможно.

Узнайте, кто действительно определяет стоимость лекарств в Украине.

Горячее за неделю

Политика

Первый в мире гибкий игровой монитор 45GX990A от LG

0
Геймеры оценят эту новинку в категории мониторов. Компания...
Политика

Почему военнообязанные могут потерять отсрочку с 1 апреля

0
С 1 апреля отсрочки утратят силу. До 31...
Политика

Скандал с чатом в Signal: почему на 5 топ-чиновников Трампа подали в суд

0
Иск касается возможных нарушений законодательства. Внепартийная некоммерческая организация...
Статьи

Готовимся к лету: план на 12 недель для здорового тела

0
С наступлением весны многие начинают задумываться над тем,...
Общество

Предпасхальный скачок цен: какие три популярных продукта в Украине существенно подорожают

0
В преддверии Пасхи из-за растущего спроса и ряда других...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Революционные новости: Леди Гага собирается стать мамой
Следующая статья
День ангела Марка 27 сентября 2024 года: значение имени, поздравления и открытки

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Німеччина вводить нові правила для біженців з авто. Що зміниться?

0

Музичний AI: можливості та виклики для творчості

0
Штучний інтелект у музиці відкриває нові горизонти для творчості,...

РФ не уйдет с оккупированных территорий, хотя юридически они ей не принадлежат – Келлог

0
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.