Дефицит лекарств и закрытие аптек: почему новое постановление Кабмина может привести к катастрофе

С 1 марта украинцев предстоят серьезные проблемы с доступом к медикаментам.

С 1 марта украинцев предстоят серьезные проблемы с доступом к медикаментам. Пациентские организации предупреждают: из-за жесткого ручного регулирования цен может начаться настоящий кризис в фармацевтической сфере. От этого пострадают как рядовые граждане, так и отечественные производители и аптечные сети, пишет MigNews со ссылкой на источник 24tv.ua.

Что угрожает украинцам после 1 марта?

Специалисты прогнозируют ряд негативных последствий, которые могут стать реальностью в ближайшие недели:

Сокращение импорта . Многие иностранные компании могут отказаться поставлять лекарства в Украину из-за невыгодных экономических условий.

. Многие иностранные компании могут отказаться поставлять лекарства в Украину из-за невыгодных экономических условий. Дефицит медикаментов . Аптечные полки могут опустеть, а ассортимент существенно уменьшится.

. Аптечные полки могут опустеть, а ассортимент существенно уменьшится. Остановка украинских фармзаводов . Отечественные производители лишатся возможности работать из-за экономической нестабильности.

. Отечественные производители лишатся возможности работать из-за экономической нестабильности. Закрытие аптек в селах и прифронтовых зонах . Больше всего пострадают жители отдаленных регионов, где аптеки и так работают на грани выживания.

. Больше всего пострадают жители отдаленных регионов, где аптеки и так работают на грани выживания. Рост цен на лекарства . Даже при госрегулировании, фармкомпании могут компенсировать убытки за счет подорожания препаратов.

. Даже при госрегулировании, фармкомпании могут компенсировать убытки за счет подорожания препаратов. Уход крупных фармпроизводителей . Инвесторы потеряют интерес к украинскому рынку, что приведет к еще большей нехватке медикаментов.

Украинцам останется лечиться народными методами?

Если Кабмин не пересмотрит принятое решение, ситуация только усугубится. Украинцам придется искать альтернативу лекарствам или покупать их по завышенным ценам на черном рынке. Пациентские организации уже обратились к власти с призывом пересмотреть постановление, ведь последствия могут оказаться необратимыми.

Сменит ли правительство свою позицию, пока неизвестно. Однако эксперты предостерегают: если ситуацию не исправить, то в ближайшее время лекарство может стать предметом роскоши, а получить его в селах будет почти невозможно.

Узнайте, кто действительно определяет стоимость лекарств в Украине.