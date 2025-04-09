Денисовна или Денисовна: как правильно писать на украинском

Не допускайте ошибки в этом отчестве.

Имя Денис довольно популярно в Украине. Согласно данным, оно входит в двадцатку наиболее употребляемых мужских имен в стране. Но, если с его правописанием проблем не возникает, то с именем отчества так. Сегодня мы обсудим, как правильно говорить и писать на украинском – Денисовна или Денисовна.

Может быть, вы знакомы с дочерью Дениса или вашего отца так зовут? Даже если это не так, не будет лишним знать правильную форму патронима от этого имени. MigNews расскажет о ней внизу.

Значение имени Денис

Имя Денис имеет интересную историю и глубокое значение. Оно произошло от древнегреческого имени Διονύσιος (Дионисий), которое буквально означает «посвящённый богу Дионису». Дионис в древнегреческой мифологии был олимпийским богом виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения и производительных сил природы.

Денис – яркая и многогранная личность с целым набором привлекательных качеств:

Основные черты характера:

Общительность и открытость;

Жизнерадостность и положительное настроение;

Любознательность и стремление к новым знаниям;

Лидерские качества;

Энергичность и активность;

В личной жизни:

Заботливый и верный в семье;

Хороший мужчина и ответственный отец;

Всегда готов быть опорой для близких;

Часто находится в центре семейного внимания;

В профессиональной сфере:

Проявляет лидерские качества;

Стремится к успеху;

Умеет обращаться с деньгами;

Выбор творческих или руководящих профессий;

Не боится затруднений и не опускает руки при неудачах.

Это красивое имя с богатой историей по-прежнему остается популярным в Украине и других странах, сохраняя связь с давними традициями и культурой.

Как правильно писать и говорить по-украински: Денисовна или Денисовна

Правильно на украинском будет Денисовна. Такую норму подтверждают современные украинские словари и правописание.

«-овна» — это украинское суффиксальное окончание, которое используется для женских отчеств, образованных от мужских имен, которые заканчиваются твердым согласным, например:

Денис → Денисовна

Андрей → Андреевна

Тарас → Тарасовна

Остап → Остаповная

Денисовна — это калька по русскому языку (Денисовна) и не является нормативной формой в украинском языке.

Примеры употребления имени отчества Денисовна

Виновниками торжества были Елена Денисовна и Иван Григорьевич Велетяновы.

Выходит, Валентина Денисовна не одинока в своем горе.

Поняв, что фактически осталась без пенсии, Вера Денисовна отправилась разбираться на почту.

К нам на собеседование пришла Марина Денисовна, очень квалифицированный специалист.

София Денисовна преподает в школе уже более тридцати лет.

Здесь мы делились ответом на вопрос, как правильно писать отчество от Георгия-Георгиевич или Георгиевич.