Для всіх ФОП та юридичних осіб змінюються правила подачі податкової звітності: що означають нововведення та як діяти підприємцям

Міністерство фінансів повідомило про зміни в порядку подання податкової звітності для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та юридичних осіб.

Міністерство фінансів повідомило про зміни в порядку подання податкової звітності для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та юридичних осіб. Згідно з новими правилами, податковий розрахунок з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ) потрібно подавати щомісяця, а не раз на квартал, пише MigNews з посиланням на джерело Mof.gov.ua.

Коли набувають чинності нові правила?

Останню звітність за старими нормами необхідно подати до 10 лютого 2025 року, яка стосується IV кварталу 2024 року. А вже за січень 2025 року декларації мають бути подані до 20 лютого за новими правилами.

Чому змінили строки подання звітності?

Мінфін пояснює такі зміни необхідністю оптимізації звітного процесу та кращого контролю за надходженням податкових платежів. Це сприятиме більш точному прогнозуванню бюджетних надходжень та мінімізує ризики ухилення від сплати податків.

Що робити ФОП та юридичним особам?

Переконатися, що бухгалтерія або відповідальні особи ознайомлені з новими правилами. Налаштувати систему звітності на щомісячне подання документів. Слідкувати за податковими змінами та роз’ясненнями від Державної податкової служби. Перевірити, чи не потрібно оновити програмне забезпечення для подання звітності в електронному вигляді.

Чи можна подавати звітність за старою системою?

Ні, після 10 лютого 2025 року всі суб’єкти господарювання зобов’язані звітувати відповідно до нових норм – до 20 числа кожного місяця.

Скільки часу є на підготовку?

Підприємці мають майже три місяці для адаптації до нових правил. Мінфін рекомендує не відкладати підготовку та заздалегідь налагодити процеси подання звітності.

Де отримати детальну інформацію?

Роз’яснення щодо нових правил можна знайти на офіційному сайті Державної податкової служби та Міністерства фінансів.

Важливо, щоб ФОП та юридичні особи завчасно підготувалися до змін, адже несвоєчасна подача звітності може призвести до штрафних санкцій.

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