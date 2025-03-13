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Политика
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Дмитрий Комаров впервые заговорил о разводе и назвал причину

Известный украинский телеведущий и путешественник официально подтвердил развод со своей женой.

Известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров официально подтвердил развод со своей женой, моделью и журналисткой Александрой Кучеренко, с которой состоял в браке пять лет, сообщает MigNews со ссылкой на источник Instagram.

В своем блоге он отметил, что не планировал выносить личную жизнь на публичное обсуждение, но по многочисленным слухам решил прокомментировать ситуацию.

Комаров подчеркнул, что их развод является общим решением двух взрослых людей, которое они приняли мирно и цивилизованно, подав совместное заявление о расторжении брака через ЗАГС. Он опроверг слухи об измене или обмане, подчеркнув, что они расходятся с уважением друг к другу и остаются друзьями.

Телеведущий также обратился к своим зрителям с советом беречь свои семьи и чувства, намекнув на то, что они не обсуждали своевременно проблемы, поэтому и довели ситуацию до развода. Он призвал журналистов не беспокоить их с Александрой в этот непростой период, поскольку они не намерены давать дополнительные комментарии на эту тему.

Напомним, что слухи о разводе пары появились еще в январе этого года, когда журналистка Наталья Тур сообщила, что Комаров и Кучеренко перестали публиковать общие фото и появляться вместе на публичных мероприятиях. Кроме того, Александра начала появляться на снимках без кольца, что вызвало беспокойство у поклонников.

Стоит отметить, что официальное подтверждение развода от самого Дмитрия Комарова расставило все точки над «i» и опровергло многочисленные спекуляции по поводу причин разрыва.

Сегодня также стало известно, что ТЦК незаконно бусифицировали скандального адвоката и блогера Клима Братковского.

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