Четверг, 10 апреля, 2025
1 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Доминикана и Испания под водой: масштабы наводнения

Домінікана та Іспанія під водою: масштаби повені

Внезапное наводнение поразило некоторые районы вокруг Барселоны менее чем через неделю после разрушительного наводнения в Валенсии.

Повторювані шторми на сході Іспанії, які минулого тижня призвели до масштабних повеней і забрали життя щонайменше 217 людей, майже всі з них у східному регіоні Валенсії, пролили дощ північніше Барселони в понеділок, що змусило владу призупинити приміські залізничні послуги та змінити маршрут рейсів, оскільки деякі автомагістралі були затоплені, пише MigNews з посиланням на джерело BBC.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что приостанавливает движение всех пригородных поездов в северо-восточной Каталонии, регионе с населением 8 миллионов человек, по просьбе чиновников гражданской защиты. Мобильные телефоны в Барселоне запищали, извещая об «экстремальных и продолжающихся дождях» на южной окраине города. Предупреждение призвало людей избегать любых обычно сухих ущелий или каналов.

Пуэнте сказал, что дожди заставили авиадиспетчеров изменить курс 15 рейсов, выполняемых в аэропорту Барселоны, расположенном на южном склоне города, а оператор национального аэропорта позже сообщил, что в понедельник в центре было отменено в общей сложности 50 рейсов.

Аэропорт в Барселоне. Источник: YouTube.

Несколько автомагистралей были закрыты из-за наводнения, а в социальных сетях были опубликованы кадры, на которых видны транспортные средства вдоль низменного участка одной артерии, которая частично затоплена.

В Таррагоне, городе на юге Каталонии, примерно на полпути между Барселоной и Валенсией, отменили занятия после того, как было объявлено красное предупреждение о дождях.

Между тем в Валенсии продолжаются поиски тел в домах, гаражах и тысячах разбитых автомобилей, которые все еще разбросаны на улицах и на шоссе, после ливня прошлого года в населенных районах.

Горячее за неделю

Общество

В Украине существенно изменились цены на картофель: сколько сейчас стоит килограмм

0
В Украине стоимость картофеля снизилась до 15-25 грн/кг из-за...
Спорт

Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп

0
Президент Республики Сербской Милорад Додик и российский диктатор...
Спорт

Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки

0
Решение США о введении...
Общество

Украинцам придется платить налоги даже с перевода в 1 гривну: какие изменения ожидают с 1 мая

0
Даже перевод на сумму 1 гривна может стать основанием...
Спорт

Кто, если не Усик: Дюбуа озвучил приоритеты

0
Чемпиона мира по...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Полезно ли спать без подушки детям: мифы и факты
Следующая статья
В МИД Китая призвали Украину «правильно оценить» мирные усилия Пекина

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Цена биткоина опустилась ниже $75 000 на фоне торгового напряжения

0
В понедельник, 7 апреля, биткоин не удержался на ключевом...

3 знака Зодиака скоро избавятся от финансовых трудностей: кого ждет процветание

0
Какие знаки Зодиака ждет финансовое процветание в апреле...

Наталья Денисенко показала архивные фото из тайной свадьбы на Мальдивах с Фединчиком

0
Наталья Денисенко умилила поклонников архивными снимками со свадьбы...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.