Доминикана и Испания под водой: масштабы наводнения

Внезапное наводнение поразило некоторые районы вокруг Барселоны менее чем через неделю после разрушительного наводнения в Валенсии.

Повторювані шторми на сході Іспанії, які минулого тижня призвели до масштабних повеней і забрали життя щонайменше 217 людей, майже всі з них у східному регіоні Валенсії, пролили дощ північніше Барселони в понеділок, що змусило владу призупинити приміські залізничні послуги та змінити маршрут рейсів, оскільки деякі автомагістралі були затоплені, пише MigNews з посиланням на джерело BBC.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что приостанавливает движение всех пригородных поездов в северо-восточной Каталонии, регионе с населением 8 миллионов человек, по просьбе чиновников гражданской защиты. Мобильные телефоны в Барселоне запищали, извещая об «экстремальных и продолжающихся дождях» на южной окраине города. Предупреждение призвало людей избегать любых обычно сухих ущелий или каналов.

Пуэнте сказал, что дожди заставили авиадиспетчеров изменить курс 15 рейсов, выполняемых в аэропорту Барселоны, расположенном на южном склоне города, а оператор национального аэропорта позже сообщил, что в понедельник в центре было отменено в общей сложности 50 рейсов.

Аэропорт в Барселоне. Источник: YouTube.

Несколько автомагистралей были закрыты из-за наводнения, а в социальных сетях были опубликованы кадры, на которых видны транспортные средства вдоль низменного участка одной артерии, которая частично затоплена.

В Таррагоне, городе на юге Каталонии, примерно на полпути между Барселоной и Валенсией, отменили занятия после того, как было объявлено красное предупреждение о дождях.

Между тем в Валенсии продолжаются поиски тел в домах, гаражах и тысячах разбитых автомобилей, которые все еще разбросаны на улицах и на шоссе, после ливня прошлого года в населенных районах.