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В Вашингтоне возле Еврейского музея застрелены двое сотрудников посольства Израиля. Подозреваемый задержан, ведётся расследование.
В Вашингтоне возле Еврейского музея застрелены двое сотрудников посольства Израиля. Подозреваемый задержан, ведётся расследование.
Политика
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Два сотрудника посольства Израиля застрелены в Вашингтоне возле Еврейского музея музея

Вечером 21 мая в столице США произошла трагедия — рядом с Еврейским музеем в Вашингтоне, всего в нескольких шагах от офиса ФБР, были застрелены двое сотрудников израильского посольства. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Sky News.

Инцидент вызвал широкий международный резонанс. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон охарактеризовал случившееся как «подлый акт антисемитского терроризма».

«Мы уверены, что власти США примут решительные меры в отношении лиц, ответственных за это преступное деяние», — написал дипломат в соцсети Х.

Начальник полиции Вашингтона Памела Смит подтвердила на пресс-конференции, что один подозреваемый задержан. При задержании он выкрикивал лозунги: «Свободная, свободная Палестина». На данный момент следствие продолжает устанавливать мотив нападения.

По словам очевидцев, перед стрельбой подозреваемый ходил взад и вперёд возле музея, затем приблизился к группе из четырёх человек, после чего достал пистолет и открыл огонь. Двое погибших — молодая пара. Молодой человек недавно приобрёл кольцо, планируя сделать предложение возлюбленной на следующей неделе.

«Это была прекрасная пара, которая приехала провести вечер в культурном центре Вашингтона», — заявил посол Израиля в США Йехиль Лейтер. Он также сообщил, что провёл разговор с президентом США Дональдом Трампом после случившегося. Сам Трамп оперативно отреагировал на нападение, написав:

«Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться СЕЙЧАС! Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезнования семьям жертв. Так грустно, что такие вещи могут происходить! Да благословит вас ВСЕХ Бог!»

Министр внутренних дел США Кристи Ноэм назвала случившееся «бессмысленным актом насилия» и пообещала довести дело до конца: «Мы привлечем этого подлого преступника к ответственности».

По предварительной информации, задержанный — 30-летний Элиа Родригес, уроженец Чикаго. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер заявила, что угрозы для населения нет: «Я знаю, что этот ужасный инцидент напугает многих людей в нашем городе и в нашей стране. Я хочу ясно заявить, что мы не потерпим этого насилия и ненависти в нашем городе».

Ранее мы писали о том, что произошёл массовый сбой мобильной связи в Испании: проблемы с Movistar, Vodafone и Orange.

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