Бывший президент США Джо Байден перенёс хирургическую операцию по удалению раковых поражений кожи. Об этом сообщил его официальный представитель со ссылкой на телеканал CNN, передаёт DNEWS. Вмешательство проводилось методом Мооса — современной дерматологической процедурой, при которой опухолевые ткани удаляются послойно с немедленным микроскопическим анализом каждого среза.

Поводом для обсуждения стала видеозапись, где у Байдена заметен шрам на лбу. Пользователи соцсетей сразу предположили, что экс-президент недавно перенёс операцию. Вскоре представитель политика подтвердил вмешательство, хотя точную дату не уточнил.

Метод Мооса используют при сложных формах рака кожи, особенно на лице или в других чувствительных зонах. Врач удаляет опухоль слоями, каждый из которых тут же исследуется под микроскопом. Это позволяет остановить процедуру, как только исчезают раковые клетки. Такой подход эффективен при рецидивах и быстрорастущих опухолях.

У Джо Байдена уже был опыт борьбы с раком кожи. В 2023 году, во время его президентства, врачи удалили базальноклеточную карциному с грудной клетки. Тогда лечащий врач Кевин О’Коннор сообщил, что опухоль удалена полностью. Политику назначили регулярные профилактические осмотры у дерматолога.

Базальноклеточная карцинома — наиболее распространённый тип рака кожи. Болезнь протекает медленно, но может прорастать вглубь тканей, если не лечить её вовремя. В большинстве случаев операция даёт хороший прогноз.

На фоне недавнего диагноза — рак простаты — операция на коже привлекла дополнительное внимание. Несмотря на возраст — 82 года — Байден чувствует себя удовлетворительно. Пресс-служба сообщает, что он восстанавливается после процедуры без осложнений.

Операция прошла успешно, и экс-президент продолжает соблюдать рекомендации врачей. По словам его окружения, он возвращается к привычному ритму жизни. Медики продолжают наблюдение, чтобы вовремя отследить любые изменения.

Ранее мы писали о том, что умер Джорджо Армани в возрасте 90 лет: когда похороны великого итальянского кутюрье, где похоронят кутюрье.