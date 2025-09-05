Пятница, 5 сентября, 2025
26 C
Киев
type here...
82-летний Джо Байден перенёс операцию по удалению рака кожи — вмешательство подтвердили представители экс-президента и телеканал CNN.
82-летний Джо Байден перенёс операцию по удалению рака кожи — вмешательство подтвердили представители экс-президента и телеканал CNN.
Политика
Время чтения 1 мин.

Экс-президент США перенёс операцию по удалению рака кожи — сообщает CNN

Бывший президент США Джо Байден перенёс хирургическую операцию по удалению раковых поражений кожи. Об этом сообщил его официальный представитель со ссылкой на телеканал CNN, передаёт DNEWS. Вмешательство проводилось методом Мооса — современной дерматологической процедурой, при которой опухолевые ткани удаляются послойно с немедленным микроскопическим анализом каждого среза.

Поводом для обсуждения стала видеозапись, где у Байдена заметен шрам на лбу. Пользователи соцсетей сразу предположили, что экс-президент недавно перенёс операцию. Вскоре представитель политика подтвердил вмешательство, хотя точную дату не уточнил.

Метод Мооса используют при сложных формах рака кожи, особенно на лице или в других чувствительных зонах. Врач удаляет опухоль слоями, каждый из которых тут же исследуется под микроскопом. Это позволяет остановить процедуру, как только исчезают раковые клетки. Такой подход эффективен при рецидивах и быстрорастущих опухолях.

У Джо Байдена уже был опыт борьбы с раком кожи. В 2023 году, во время его президентства, врачи удалили базальноклеточную карциному с грудной клетки. Тогда лечащий врач Кевин О’Коннор сообщил, что опухоль удалена полностью. Политику назначили регулярные профилактические осмотры у дерматолога.

Базальноклеточная карцинома — наиболее распространённый тип рака кожи. Болезнь протекает медленно, но может прорастать вглубь тканей, если не лечить её вовремя. В большинстве случаев операция даёт хороший прогноз.

На фоне недавнего диагноза — рак простаты — операция на коже привлекла дополнительное внимание. Несмотря на возраст — 82 года — Байден чувствует себя удовлетворительно. Пресс-служба сообщает, что он восстанавливается после процедуры без осложнений.

Операция прошла успешно, и экс-президент продолжает соблюдать рекомендации врачей. По словам его окружения, он возвращается к привычному ритму жизни. Медики продолжают наблюдение, чтобы вовремя отследить любые изменения.

Ранее мы писали о том, что умер Джорджо Армани в возрасте 90 лет: когда похороны великого итальянского кутюрье, где похоронят кутюрье.

Горячее за неделю

Статьи

Какие бывают карбюраторы и как они устроены: классификация, типы и назначение

0
Подробная классификация карбюраторов: устройство, виды по камерам, потоку, дозировке и управлению, с объяснением принципа работы.
Политика

США настаивают на том, чтобы ЕС отказался от российской нефти и газа и ввёл санкции против Индии и Китая — Axios

0
США требуют от ЕС полного отказа от российской нефти и газа и настаивают на санкциях против Индии и Китая за сотрудничество с Москвой.
Статьи

Когда в сентябре 2025 ожидаются мощные магнитные бури: точный прогноз от ученых

0
Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2025 года: когда ждать всплесков и как защититься — точные даты и советы от учёных.
Общество

Есть ли магнитная буря 4 сентября 2025 года: как геомагнитная активность влияет на здоровье

0
4 сентября 2025 года магнитной бури не будет — индекс Kp не превышает 2.67, обстановка спокойная, день благоприятный для активности.
Общество

Что по гороскопу на сегодня 2 сентября 2025 года для всех знаков Зодиака

0
Полный гороскоп на 2 сентября 2025 для каждого знака Зодиака с учётом Луны, фаз и дня Марса. Рекомендации и предостережения.

Новое на сайте

Предыдущая статья
OpenAI разрабатывает собственный чип искусственного интеллекта в партнерстве с Broadcom

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Туск обсудят укрепление восточной границы ЕС

0
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Туск проводят переговоры по вопросам безопасности границы Европейского Союза в Крынках.

Какой курс валют сегодня 4 сентября 2025 года в банках и обменниках Украины

0
Курс валют в Украине 4 сентября остаётся стабильным: доллар 41,65 грн, евро 48,52 грн, наличный курс почти не отличается от банковского.

Какой гороскоп на сегодня 3 сентября 2025 года: подробный прогноз для всех знаков Зодиака по стихиям

0
Подробный гороскоп на 3 сентября 2025 года для всех знаков Зодиака по стихиям: что ждать в любви, финансах, здоровье и карьере.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.