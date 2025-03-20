Экспрезидента Грузии Саакашвили снова осудили: в чем обвиняют и сколько лет он проведет за решеткой

Политика признали виновным в нецелевом использовании бюджетных денег в больших размерах.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам лишения свободы по делу о растрате государственных средств. Приговор огласил судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили, признав политика виновным в нецелевом использовании бюджетных денег в больших размерах, пишет MigNews со ссылкой на источник Еkhokavkaza.com.

За что осудили Саакашвили?

По версии прокуратуры, с 2009 по 2013 он якобы использовал государственные средства на личные нужды. Речь идет о сумме в 9 миллионов лари (около 5,4 миллиона долларов в то время). Среди расходов, указанных по делу:

Оплата дорогих косметических процедур в зарубежных клиниках

Возмещение расходов на обучение тогдашнего президента стоимостью 60 тысяч лари

Суд считает, что эти расходы не имели отношения к государственным интересам.

Не единственное дело против Саакашвили

Бывший начальник Специальной службы охраны Грузии Теймураз Джанашия также получил наказание – штраф в 300 тысяч лари за злоупотребление служебными полномочиями. Оба фигуранта дела отвергают обвинения, заявляя, что процесс политически мотивирован.

Это уже третий приговор Саакашвили. Ранее его приговорили к шести годам заключения за дела о помиловании убийц банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерии Гелашвили.

Сейчас экс-президент Грузии уже находится за решеткой и с каждым новым судебным решением его шансы на увольнение становятся все более призрачными.

Ранее сообщалось, что скандального экс-главу Одесского ТЦК Борисова снова отправили в СИЗО с залогом 402 млн грн.