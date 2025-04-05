Электронки «убивают» кровеносные сосуды из первой затяжки, – исследование

Это исследование подчеркивает важность предосторожности при использовании электронных сигарет.

Новое исследование, представленное на заседании Радиологического общества Северной Америки в Чикаго, бросает новый свет на риски, связанные с вейпингом. Авторы исследования предупреждают, что употребление электронных сигарет оказывает мгновенное и опасное влияние на кровообращение, даже если в сигарете нет никотина, сообщает MigNews со ссылкой на источник New York Post.

Многие люди считают вейпинг менее вредным, чем традиционное курение, предполагая, что электронные сигареты содержат меньше токсичных веществ. Однако новые данные свидетельствуют о том, что вейпинг, как и курение обычных сигарет, оказывает серьезное влияние на сосуды, снижая способность организма эффективно усваивать кислород.

Вейпинг и его влияние на кровеносные сосуды

Электронные сигареты стали популярным выбором среди молодежи, поскольку у них широкий ассортимент вкусов и, на первый взгляд, выглядят менее вредными из-за отсутствия горения табака. Однако исследователи, в частности доктор Марианна Наббут из Университета медицинских наук Арканзаса, предупреждают, что этот продукт может оказать значительное влияние на сосудистую систему, даже если в нем отсутствует никотин.

Некоторые считают, что электронные сигареты не содержат вредных продуктов, таких как свободные радикалы, образующиеся при горении табака. Однако даже без этих элементов вейп может оказаться вредным для здоровья.

Новое исследование, проведенное в Университете Пенсильвании, показывает, что вейпинг значительно ухудшает сосудистую функцию и снижает поглощение кислорода легкими, даже если электронные сигареты не содержат никотина. Ученые зафиксировали значительное снижение скорости кровотока в артериях после употребления как обычных сигарет, так и вейпов, независимо от того, содержат они никотин или нет.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 31 здоровый курильщик и вейперы в возрасте от 21 до 49 лет. Участники трижды проходили сеансы, во время которых проводились МРТ-исследования до и после курения или вейпинга: один сеанс с табачной сигаретой, второй с аэрозолем электронной сигареты с никотином и третий с аэрозолем без никотина.

Участникам накладывали манжету для ограничения кровотока на верхнюю часть бедра и измеряли показатели кровообращения, в частности скорость кровотока в бедренной артерии и насыщение венозного кислорода. Данные курильщиков и вейперов сравнивали с результатами группы из 10 некурящих и невейперов.

Результаты исследования

После каждого сеанса вейпинга или курения было зафиксировано значительное снижение скорости кровотока в бедренной артерии, что снабжает кровью нижнюю часть тела. Снижение функции сосудов было наиболее выраженным после вейпинга с никотином, но даже электронные сигареты без никотина также привели к снижению кровообращения.

Кроме того, было зафиксировано снижение насыщения венозного кислорода у вейперов, независимо от содержания никотина в электронных сигаретах.

Быстрое воздействие на организм

Результаты свидетельствуют о том, что даже одноразовый вейпинг может оказать мгновенный негативный эффект на кровеносные сосуды. Доктор Наббут отмечает, что это исследование имеет целью осветить острое влияние курения и вейпинга на сосуды организма человека. Если острое использование электронных сигарет может вызвать негативные изменения на уровне сосудов, это может указывать на возможные хронические проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе.

Последствия для здоровья

Несмотря на то, что вейпинг может казаться менее вредным, чем курение обычных сигарет, это исследование подчеркивает важность предосторожности при использовании электронных сигарет. Хроническое употребление даже «безопасных» вейпов может привести к серьезным сосудистым заболеваниям и нарушениям в работе органов, в частности, сердца и легких.

Это исследование является еще одним напоминанием о том, что нет абсолютно безопасных способов курения.

Если вы любите курить электронные сигареты с ментолом, то негативные риски моментально увеличиваются.