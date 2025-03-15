Эпидемия ожирения: более 50% взрослых в мире будут иметь избыточный вес к 2050 году

Ожирение стремительно превращается в глобальную эпидемию.

Ожирение стремительно превращается в глобальную эпидемию, угрожающую не только качеству жизни миллиардов людей, но и стабильности систем здравоохранения в разных странах мира. Эксперты предупреждают: если нынешние тенденции сохранятся, то к середине века проблема избыточного веса станет одной из главных угроз здоровью человечества, опережая даже некоторые инфекционные заболевания.

Команда ученых из Вашингтонского университета обнародовала результаты масштабного исследования, согласно которым к 2050 году более половины взрослого населения планеты и треть детей и молодежи будут страдать избыточным весом или ожирением. Об этом сообщает The Lancet . Исследование охватило данные из более чем 200 стран и указывает на угрожающие темпы распространения этой проблемы, пишет MigNews.

Согласно анализу, опубликованному в журнале The Lancet , глобальные усилия по борьбе с эпидемией ожирения за последние три десятилетия оказались малоэффективными. Ученые отмечают, что количество людей с избыточным весом возросло до критических показателей.

Стремительный рост ожирения среди детей и молодежи

За период с 1990 по 2021 год уровень ожирения среди детей и подростков увеличился более чем вдвое — с 8,8% до 18,1%. Среди молодежи до 25 лет этот показатель вырос с 9,9% до 20,3%. По состоянию на 2021 год почти половина взрослого населения Земли — более миллиарда мужчин и 1,11 миллиарда женщин в возрасте от 25 лет и старше — имели избыточный вес или страдали ожирением.

Страны-лидеры по количеству людей с лишним весом

Исследование показало, что более половины взрослых с избыточным весом проживают в восьми странах:

Китай — 402 млн

— 402 млн Индия — 180 млн

— 180 млн США — 172 млн

— 172 млн Бразилия — 88 млн

— 88 млн Россия — 71 млн

— 71 млн Мексика — 58 млн

— 58 млн Индонезия — 52 млн

— 52 млн Египет — 41 млн

Если нынешние тенденции сохранятся, к 2050 году доля взрослых с лишним весом может достигнуть 57,4% среди мужчин и 60,3% среди женщин. Лидерами по количеству людей с избыточным весом могут стать:

Китай — 627 млн

— 627 млн Индия — 450 млн

— 450 млн США — 214 млн

Критическая ситуация среди детей и молодежи

Прогнозы свидетельствуют, что к 2050 году около трети детей и молодых людей до 25 лет, страдающих ожирением (около 130 миллионов человек), будут проживать только в двух регионах:

Северная Африка и Ближний Восток

Латинская Америка и Карибский бассейн

Опасность стран с низким уровнем дохода

Ученые также отмечают, что эпидемия ожирения затронет и страны с низким уровнем дохода, где доступ к здоровому питанию и медицинским услугам ограничен. Эксперты призывают международное сообщество к немедленным действиям во избежание катастрофических последствий для общественного здоровья в будущем.

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