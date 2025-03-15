Суббота, 15 марта, 2025
8.7 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Эпидемия ожирения: более 50% взрослых в мире будут иметь избыточный вес к 2050 году

Ожирение стремительно превращается в глобальную эпидемию.

Ожирение стремительно превращается в глобальную эпидемию, угрожающую не только качеству жизни миллиардов людей, но и стабильности систем здравоохранения в разных странах мира. Эксперты предупреждают: если нынешние тенденции сохранятся, то к середине века проблема избыточного веса станет одной из главных угроз здоровью человечества, опережая даже некоторые инфекционные заболевания.

Команда ученых из Вашингтонского университета обнародовала результаты масштабного исследования, согласно которым к 2050 году более половины взрослого населения планеты и треть детей и молодежи будут страдать избыточным весом или ожирением. Об этом сообщает The Lancet . Исследование охватило данные из более чем 200 стран и указывает на угрожающие темпы распространения этой проблемы, пишет MigNews.

Согласно анализу, опубликованному в журнале The Lancet , глобальные усилия по борьбе с эпидемией ожирения за последние три десятилетия оказались малоэффективными. Ученые отмечают, что количество людей с избыточным весом возросло до критических показателей.

Стремительный рост ожирения среди детей и молодежи
За период с 1990 по 2021 год уровень ожирения среди детей и подростков увеличился более чем вдвое — с 8,8% до 18,1%. Среди молодежи до 25 лет этот показатель вырос с 9,9% до 20,3%. По состоянию на 2021 год почти половина взрослого населения Земли — более миллиарда мужчин и 1,11 миллиарда женщин в возрасте от 25 лет и старше — имели избыточный вес или страдали ожирением.

Страны-лидеры по количеству людей с лишним весом
Исследование показало, что более половины взрослых с избыточным весом проживают в восьми странах:

  • Китай — 402 млн
  • Индия — 180 млн
  • США — 172 млн
  • Бразилия — 88 млн
  • Россия — 71 млн
  • Мексика — 58 млн
  • Индонезия — 52 млн
  • Египет — 41 млн

Если нынешние тенденции сохранятся, к 2050 году доля взрослых с лишним весом может достигнуть 57,4% среди мужчин и 60,3% среди женщин. Лидерами по количеству людей с избыточным весом могут стать:

  • Китай — 627 млн
  • Индия — 450 млн
  • США — 214 млн

Критическая ситуация среди детей и молодежи
Прогнозы свидетельствуют, что к 2050 году около трети детей и молодых людей до 25 лет, страдающих ожирением (около 130 миллионов человек), будут проживать только в двух регионах:

  • Северная Африка и Ближний Восток
  • Латинская Америка и Карибский бассейн

Опасность стран с низким уровнем дохода
Ученые также отмечают, что эпидемия ожирения затронет и страны с низким уровнем дохода, где доступ к здоровому питанию и медицинским услугам ограничен. Эксперты призывают международное сообщество к немедленным действиям во избежание катастрофических последствий для общественного здоровья в будущем.

Ранее мы узнали, почему количество случаев заболевания корью в мире стремительно растет.

Горячее за неделю

Культура

Медленный темп в тренировках: новый подход к эффективным занятиям

0
Многие привыкли считать, что чем быстрее выполняются упражнения,...
Культура

Полуголая Бьянка Цензори прокаталась на роликах: фото

0
Еще не утихли обсуждения после презентации прозрачных шорт...
Общество

Наказание работников ТЦК и ВЛК за противоправную мобилизацию: ВР поддержала законопроект, детали

0
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №12442,...
Культура

Александр Терен сообщил, что закрывает свой Ютуб-проект «Отвал ног»

0
Александр Терен официально сообщил о прекращении работы над...
Экономика

Почему люди часто сомневаются в правдивых новостях

0
В мире, где неправда может выглядеть убедительнее истины, важно...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Спецпредставитель Трампа провел переговоры в Москве по войне в Украине: какие результаты

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Некоторые штрафы за нарушение ПДД можно оплатить с выгодной скидкой: подробности

0
Некоторые украинские водители не знают, что за отдельные нарушения...

В Украине уже третий месяц подряд растет средняя зарплата: какая ситуация по регионам

0
В феврале 2025 года средний уровень заработной платы в...

В каких продуктах больше белка, чем в яйцах: список лучших

0
Добавьте их в рацион, чтобы быть сытым и...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.