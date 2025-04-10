ЕС готовит 25% пошлины на американские товары в ответ на пошлины Трампа

Европейский Союз разрабатывает пакет соответствующих мер по действиям США.

Европейский Союз разрабатывает пакет соответствующих мер по действиям США, связанным с введением пошлин на европейские металлы. В Брюсселе готовятся ввести 25% пошлины на ряд товаров, происходящих из Соединенных Штатов. Это ответ на инициативу Дональда Трампа, согласно которой импорт стали и алюминия из Европы был обложен дополнительным собранием, пишет MigNews со ссылкой на источник Reuters.com.

Под действие нового тарифного пакета могут попасть:

ювелирные изделия, в том числе бриллианты;

мотоциклы и катера;

разнообразная бытовая техника;

игральные карты;

табачные изделия;

мясо птицы и другие продукты аграрного сектора.

Ожидается, что план по введению этих пошлин будет одобрен странами-членами ЕС уже до конца текущей недели. Первые ограничения могут вступить в силу с 15 апреля.

Впрочем, по информации Reuters, часть пошлин будет введена позже — в частности, некоторые из них вступят в силу 16 мая, а другие — только 1 декабря. Это свидетельствует о стремлении Брюсселя покинуть дипломатическое окно для потенциальных переговоров с Вашингтоном, однако в то же время демонстрирует готовность к решительным действиям при отсутствии уступок со стороны США.

Напомним, ранее стало известно, что в ЕС готовят отмену статуса беженца для украинцев.