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ЕС готовит ответ на введение пошлин США. Возможные меры включают закрытие рынка для американских товаров и ограничения на участие американских компаний в европейских проектах.
ЕС готовит ответ на введение пошлин США. Возможные меры включают закрытие рынка для американских товаров и ограничения на участие американских компаний в европейских проектах.
Политика
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ЕС может закрыть рынок для американских товаров в ответ на пошлины США

Европейская Комиссия готовит жесткий ответ на введение новых пошлин администрацией Дональда Трампа. Одним из вариантов является полное закрытие европейского рынка для американских товаров. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на El Paris.

В ответ на введение новых пошлин, которые вступят в силу 2 апреля, Брюссель рассматривает возможность применения «полного арсенала» мер, включая ограничение доступа американских компаний к европейскому рынку и к государственным тендерам. Источник из ЕС сообщил, что подобные меры могут серьезно повлиять на торговые отношения между США и ЕС, учитывая ежегодный объем торговли, который составляет около 900 миллиардов евро, а также положительный торговый баланс Европы в размере 235,5 миллиардов евро.

Среди возможных ответных шагов ЕС рассматривает введение тарифов на американские товары, ограничение доступа к европейским финансовым рынкам, а также запрет на участие американских компаний в проектах, финансируемых из бюджета ЕС. Несмотря на обострение ситуации, в Европейском Союзе продолжает действовать дипломатическая линия, пытаясь провести переговоры с Вашингтоном. ЕС даже предложил США уступки, включая снижение пошлин на промышленные товары и увеличение закупок американского сжиженного газа.

Тем не менее, если США не откажутся от своих новых тарифов, Европа готова действовать решительно, не допуская «красных линий».

Напомним, что недавно, во время визита в США, президент Франции Эммануэль Макрон советовал Дональду Трампу не начинать торговую войну с Европой, а сосредоточиться на китайских вопросах. Макрон подчеркнул, что Европа не сможет увеличить расходы на оборону, как того требует США, в случае начала торговой войны.

В ЕС заявили, что готовы ответить на любые шаги Трампа в случае введения пошлин. Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС, отметила, что если США и Европа вступят в торговую войну, то выиграет Китай.

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Ключевые слова: ЕС, пошлины, США, война, ответ

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