Европейский Союз начал разработку стратегии возвращения украинцев на родину после окончания войны. В данный момент в странах ЕС находится около 4,3 миллиона граждан Украины, большинство из которых нашли убежище в Польше, Германии и Чехии. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Politico.

Еврокомиссия вскоре представит новую инициативу по «осторожному и контролируемому» возвращению украинцев. В рамках плана будут созданы «центры единства» в странах ЕС. Эти центры помогут украинцам с консультациями, языковыми курсами и трудоустройством. Они будут действовать как в Европе, так и в Украине. Первые такие хабы откроются в Германии и Испании.

Массовое возвращение может создать дополнительное давление как на Украину, так и на экономику стран ЕС. Эти страны уже приняли значительное количество беженцев. «Украине больше всего нужны её люди», — отметил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер. Он анонсировал презентацию дорожной карты плана совместно с вице-премьером Украины Олексіем Чернишовым.

Режим временной защиты для украинцев продлят на 12 месяцев, до марта 2027 года. Особое внимание будет уделено уязвимым категориям. Это беременные женщины, больные и родители с детьми школьного возраста.

В Брюсселе также анонсировали новые соглашения с партнёрами по стратегическим ресурсам. Ожидаются подписания документов с Великобританией по поставкам вольфрама и с Украиной по графиту. Эти меры являются частью инициативы ЕС по обеспечению промышленной независимости, особенно в производстве аккумуляторов.

Еврокомиссия не ожидает скорого мира в Украине. Однако постепенное возвращение беженцев может начаться уже в 2025 году. По данным Европейской комиссии, на январь 2025 года в странах ЕС находились около 4,3 миллиона украинцев, получивших временную защиту.

Согласно данным Национального банка Украины, в 2024 году продолжался отток мигрантов из страны. За этот период около 0,5 миллиона человек покинули Украину.

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Фото: REUTERS