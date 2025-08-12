Европейский Союз выразил свою поддержку Украине перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. Все лидеры ЕС подписали совместное заявление, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который вновь не согласился с общим подходом. Об этом сообщает DNEWS, ссылаясь на The Guardian и Sky New/

Накануне саммита с российским президентом ЕС обратился к Трампу с заявлением, подчеркивающим важность соблюдения международного права. В тексте утверждается, что только справедливый и устойчивый мир может обеспечить стабильность и безопасность, при этом должны быть соблюдены принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности, а также запрещено изменение международных границ силой.

Принципы и поддержка Украины

Лидеры ЕС настаивают, что будущее Украины должно решаться исключительно украинским народом, и не может быть определено без их участия. В контексте переговоров по прекращению огня или сокращению военных действий они подчеркнули, что агрессивная война России против Украины оказывает негативное влияние на безопасность не только Европы, но и всего мира. Европейские страны, поддержавшие заявление, также подтвердили, что продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь: политическую, финансовую, гуманитарную и военную.

Последствия для европейской безопасности

Особое внимание в заявлении ЕС уделено вопросам безопасности. В частности, Европейский Союз выразил свою обеспокоенность растущими угрозами для Европы из-за российской агрессии. В заявлении подчеркивается, что дипломатическое решение конфликта должно защищать жизненно важные интересы Украины и Европы в целом.

Будущее Украины и ее право на выбор

Европейские страны заявили, что продолжат вводить санкции против России и обеспечивать поддержку Украине на её пути к членству в ЕС. ЕС подчеркнул неотъемлемое право Украины выбирать свой путь, и обещал поддерживать страну на пути ее евроинтеграции.

Орбан против единства ЕС

Тем не менее, несмотря на единодушную позицию большинства лидеров ЕС, Виктор Орбан вновь оказался в числе тех, кто не поддержал заявление. Премьер-министр Венгрии стал единственным из 27 лидеров, кто отказался подписать заявление, что снова поднимало вопросы о внутренней политике ЕС и его отношении к российской агрессии.

Его отказ подписать заявление стал очередным подтверждением его противостояния общему курсу ЕС по отношению к России и Украине. Это вызывает вопросы о том, насколько эффективно ЕС сможет действовать в плане внутренней консолидации и единства в сложных международных вопросах.

ЕС против России и за Украину

Несмотря на сопротивление со стороны Венгрии, Европейский Союз продолжает поддерживать Украину в ее стремлении к суверенитету и независимости. ЕС понимает, что действия России оказывают значительное влияние на европейскую безопасность, и обещает продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине. Это заявление подчеркивает важность единства ЕС в поддержке Украины и защиты ее территориальной целостности в условиях российской агрессии.

