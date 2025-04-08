Есть вероятность так называемых «технических» или «формальных» выборов.

Несмотря на постоянный общественный интерес к этой теме, реальные условия проведения голосования могут появиться не ранее 2026 года.

Политический эксперт и советник МВД Виктор Андрусив в своем блоге объяснил, почему разговоры о выборах в Украине пока преждевременны, сообщает MigNews. Несмотря на постоянный общественный интерес к этой теме, реальные условия проведения голосования могут появиться не ранее 2026 года.

Об этом он написал в новой публикации в Telegram, отметив, что этот вопрос он слышит чаще «когда закончится война». Андрусов аргументированно описал, почему выборы не могут быть объявлены, и почему даже после завершения боевых действий процесс продлится долго.

Выборы возможны только после постоянного перемирия

По мнению эксперта, главное условие для начала подготовки к выборам — это постоянное перемирие , которое должно длиться минимум три месяца без нарушения тишины . Если же фиксируется даже незначительное нарушение – отсчет начинается сначала.

Слово «устойчивое» является ключевым. Минимально разумный срок этого постоянства – 3 месяца тишины. Любое нарушение – обнуляет перемирие.

После перемирия – продолжительная демобилизация

Даже после заключения мира, по словам Андрусива, демобилизация будет происходить постепенно и продлится не менее полугода . Это обусловлено как соображениями безопасности, так и логистикой процесса. Кроме того, часть военнослужащих может остаться в армии, а вопрос их участия в выборах в качестве кандидатов пока остается открытым.

Необходимость обновления реестра избирателей и изменений в закон

Политик обратил внимание и на неактуальность старого реестра избирателей , поскольку большое количество граждан сменили место жительства или уехали за границу. Следовательно, нужно формировать новый реестр , который в обычных условиях занимает год, а в срочных — не менее шести месяцев. Также, по его словам, действующее избирательное законодательство требует пересмотра в соответствии с военной реальностью .

Голосование за границей – вызов без решения

Особенно сложной Андрус называет организацию голосования для украинцев за рубежом , которых насчитывается от 3 до 5 миллионов. Он скептически оценивает идею голосования через приложение «Действие», поскольку это противоречит принципу секретности голосования .

Есть адепты «голосования через Действие» — это невозможно. Тайна голосования – базовая ценность.

Когда реально ждать выборы?

В целом, с учетом всех этапов — от перемирия до избирательного процесса — Андрусов прогнозирует самые реальные сроки на лето или осень 2026 года , если перемирие будет достигнуто в декабре 2025-го и продержится до весны 2026-го. В то же время он оценивает шансы на такое перемирие уже в этом году как малы.

Почему политики постоянно говорят о выборах?

По мнению автора, есть две группы политиков, активно поддерживающих тему выборов. Первая — старые политики типа Тимошенко или Порошенко , для которых это способ сохранить партийные структуры. Вторая — не вовлеченные в оборону представители власти , стремящиеся готовить почву для возможного переизбрания Зеленского.

А что с «техническими» выборами?

Андрусов упомянул и о сценарии так называемых «формальных» выборов Президента во время военного положения. Такой вариант, по его словам, действительно рассматривался в начале года из-за опасений, что Дональд Трамп может поддержать заявления Путина о нелегитимности украинских властей . Но поскольку этот вопрос не был поднят во время переговоров, и Трамп не стал его продвигать, тема утратила актуальность .

Когда Путин вспомнил эту шарманку, Трамп разозлился. На данный момент этот вопрос не стоит в повестке дня.

По словам советника МВД, говорить о выборах следует только после победы или, по крайней мере, длительного перемирия. А пока этого нет – политические спекуляции вокруг темы остаются только способом мобилизации команд и пиара.

Напомним, что недавно Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital, в своем блоге высказал мнения об экономической ситуации в России, заявив, что российская экономика держится на войне и поэтому Путин не хочет ее завершать.