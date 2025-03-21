Eutelsat планирует обеспечить Украину интернетом: что такое OneWeb и может ли он заменить Starlink

Eutelsat – один из ведущих операторов спутниковой связи в Европе.

Eutelsat, один из ведущих операторов спутниковой связи в Европе, начал переговоры с Европейским Союзом по расширению покрытия спутникового интернета в Украине. Компания планирует использовать возможности своей сети OneWeb, которая может стать альтернативой известному сервису Starlink, принадлежащему Илону Маску, пишет MigNews со ссылкой на источник Reuters.com.

Что такое OneWeb и почему его рассматривают как альтернативу Starlink?

OneWeb – это сеть низкоорбитальных спутников (LEO), которыми владеет Eutelsat. Она состоит из более чем 600 спутников, способных обеспечить высокоскоростной интернет с минимальной задержкой сигнала. Кроме того, Eutelsat владеет 35 геостационарными спутниками (GEO), что расширяет покрытие на значительную часть Европы и других регионов.

В отличие от Starlink, также использующего низкоорбитальные спутники для предоставления интернета, OneWeb сосредотачивается на обслуживании корпоративных клиентов, правительственных учреждений и критически важной инфраструктуры. Это делает его перспективным вариантом для Украины, особенно в условиях войны, когда стабильная и безопасная связь жизненно необходима.

Может OneWeb заменить Starlink в Украине?

Eutelsat заявляет, что готова быстро развернуть оборудование в Украине для поддержки критически важной инфраструктуры. Компания активно сотрудничает с европейскими институтами и деловыми партнерами, чтобы ускорить этот процесс. Представители Eutelsat уверены, что их сеть способна обеспечить аналогичное покрытие и задержку сигнала, как Starlink.

Аналитики отмечают, что OneWeb может стать достойной альтернативой Starlink, если Eutelsat сможет оперативно развернуть свои мощности в Украине. Учитывая, что переговоры с ЕС уже продолжаются, есть все шансы, что Украина получит доступ к высокоскоростному спутниковому интернету в ближайшие месяцы.

Зачем Eutelsat расширяет покрытие в Украине?

Главная цель Eutelsat – обеспечить надежную связь в регионах, где традиционные способы интернет-подключения недоступны или ненадежны. В условиях войны спутниковый интернет становится стратегически важным ресурсом для поддержания связи как для гражданских, так и военных нужд.

По данным компании, их сеть способна работать даже в сложных условиях, обеспечивая стабильное соединение с минимальной задержкой. Это особенно актуально для украинских военных и экстренных служб, нуждающихся в бесперебойном доступе в интернет для координации действий и обмена информацией.

Когда ждать OneWeb в Украине?

Пока точные сроки развертывания сети OneWeb в Украине неизвестны, однако представители Eutelsat заявляют о готовности к скорым действиям сразу после достижения соглашения с ЕС. Если переговоры завершатся успешно, то первые подключения могут состояться уже в этом году.

Эксперты прогнозируют, что появление OneWeb в Украине не только улучшит качество интернет-связи, но и создаст конкуренцию Starlink, что, в свою очередь, может привести к снижению цен и улучшению сервиса для конечных пользователей.

Ранее Илон Маск анонсировал тестирование спутниковой связи Starlink для смартфонов.