Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские страны должны покрыть основную часть расходов на безопасность Украины.
Политика
Время чтения 1 мин.

Европа возьмет на себя основную часть расходов на безопасность Украины, — Вэнс

Европейские страны будут обязаны покрыть основную часть затрат на обеспечение безопасности Украины. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает DNEWS со ссылкой на Reuters. США не намерены нести основную нагрузку.

«Я не думаю, что нам стоит нести эту нагрузку», — сказал Вэнс, отметив, что президент США, Дональд Трамп, ясно дал понять: европейцы должны взять на себя ведущую роль в этом процессе. Заявление было сделано в эфире программы The Ingraham Angle на канале Fox News.

По словам Вэнса, независимо от того, в какой форме это будет осуществляться, Европе предстоит взять на себя основную ответственность.Европейцы должны вмешаться

«Это их континент, их безопасность, и президент четко дал понять, что они должны вмешаться», — добавил Вэнс.

Ранее мы писали о том, что гарантии безопасности для Украины разрабатывают 30 стран, включая Австралию и Японию.

Фото: Gage Skidmore

