ЕС обсуждает буферную зону между Украиной и Россией. США не участвуют, а Киев сомневается в целесообразности территориальных уступок.
Европейские лидеры обсуждают создание буферной зоны между Украиной и Россией

Европейские дипломаты ведут переговоры о создании 40-километровой буферной зоны между вооружёнными силами Украины и России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пятерых высокопоставленных представителей стран ЕС. Передаёт DNEWS.

По данным издания, речь идёт об одном из возможных элементов будущего мирного соглашения или временного перемирия. Однако единого мнения среди стран Европы пока нет. Киев также может отвергнуть предложение, так как оно связано с фактическими территориальными уступками.

Соединённые Штаты в этих обсуждениях участия не принимают. По словам дипломатов, администрация США сохраняет дистанцию, предоставляя возможность европейским странам выработать собственный подход. Бывший чиновник Пентагона Джим Таунсенд назвал эту идею «отчаянной попыткой» удержать мир, отметив, что «русские не боятся европейцев».

Источники уточняют, что обсуждается привлечение от 4 000 до 60 000 миротворцев. При этом пока ни одна страна не выразила готовности направить свои силы. Президент США Дональд Трамп ранее исключил возможность участия американских военных.

Франция и Великобритания, по данным источников, могут стать основой международного контингента. Эти страны убеждают союзников поддержать операцию. В то же время Германия и Польша выступают против отправки войск в Украину, опасаясь ответных действий России.

Обсуждается также роль США в предоставлении спутниковой разведки и авиационной поддержки. Вашингтон обладает наибольшими техническими возможностями для контроля за соблюдением договорённостей, однако в Пентагоне уже заявили, что участие США в гарантиях безопасности Украины будет минимальным.

По словам европейских дипломатов, переговоры продолжаются. Главный вопрос — согласие Киева и определение правил применения силы в случае эскалации.

Ранее мы писали о том, что Евросоюз призвал Трампа учитывать интересы Украины и Европы.

