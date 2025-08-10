Воскресенье, 10 августа, 2025
Политика
Время чтения 1 мин.

Евросоюз призвал Трампа учитывать интересы Украины и Европы

9 августа 2025 года лидеры стран Европейского Союза и глава Еврокомиссии обратились к президенту США Дональду Трампу в связи с его предстоящими переговорами с российским президентом Владимиром Путиным. В совместном заявлении подчеркивается необходимость защиты ключевых интересов Украины и Европы. Об этом сообщает DNEWS.

В документе отмечено, что переговоры с Россией возможны только при действующем перемирии и при обеспечении надёжных гарантий безопасности. Эти гарантии должны позволить Украине сохранять суверенитет и территориальную целостность.

Позиция европейских лидеров

Авторы заявления подтвердили, что поддерживают Украину и рассматривают прекращение огня или значительное снижение интенсивности боевых действий как обязательное условие для переговоров. Уточняется, что процесс мирного урегулирования невозможен без участия Украины и сохранения международно признанных границ.

В тексте говорится, что существующая линия соприкосновения может быть отправной точкой для обсуждения.

Подписанты обращения

Заявление подписали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджa Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб.

Предстоящие переговоры

6 августа Москву посетил спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Целью визита было обсуждение возможного дипломатического завершения конфликта между Россией и Украиной. Встреча состоялась за два дня до установленного президентом США срока для достижения соглашения. В случае его отсутствия, начиная с 8 августа, против России должны были быть введены новые санкции.

Ранее мы писали о том, что Зеленский может принять участие в саммите Трампа и Путина.

Фото: Getty Images

Курс валют на сегодня 10 августа 2025 года в Украине — актуальные данные по доллару, евро, злотому и фунту
В Тель-Авиве тысячи протестующих выступили против оккупации Газы

