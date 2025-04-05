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Политика
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Франция и Великобритания начали тайно обсуждать отправку войск в Украину

Франція та Велика Британія почали таємно обговорювати відправку військ до України

Франция и Великобритания обсуждают возможность отправки военных в Украину.

Франция и Великобритания начали проводить закрытые переговоры о возможном направлении военного контингента в Украину, пишет MigNews.

Как сообщает издание The Telegraph , инициатором обсуждений выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а переговоры ведутся на уровне с британским премьером Киром Стармером.

Центральной темой дискуссий есть планы отправки миротворцев в Украину после достижения договоренности с Россией о прекращении боевых действий. Однако, по данным источников в британском правительстве, эти обсуждения проходят в строжайшей тайне, и премьер-министр Стармер не принял окончательного решения об участии британских военных в миссии.

Ряд вопросов пока остается открытым. В частности, правительства обеих стран озабочены потенциальными рисками для миротворцев и тем, может ли такая миссия спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

Напомним, что сегодня премьер Британии Стармер впервые приехал в Украину.

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