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Франция создаёт карты на границе с Румынией, Молдавией и Украиной из-за угроз со стороны России и обеспокоенности НАТО эскалацией конфликта.
Франция создаёт карты на границе с Румынией, Молдавией и Украиной из-за угроз со стороны России и обеспокоенности НАТО эскалацией конфликта.
Политика
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Франция начала подготовку к возможному конфликту с Россией на границе Румынии, Молдавии и Украины

Франция приступила к подготовке карт местности на границе Румынии с Молдавией и Украиной на фоне возможной эскалации конфликта между НАТО и Россией. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Le Figaro.

Такие действия, по данным издания, обусловлены «актуальными» угрозами со стороны Москвы и усиливающимися опасениями среди союзников по НАТО.

Военные топографы из 28-й воинской части Сухопутных войск Франции уже провели специальную миссию в Румынии в 2024 году. Основное внимание во время этой операции было уделено Фокшанским воротам — стратегическому коридору, соединяющему Дунай с предгорьями Карпат.

Фокшанские ворота рассматриваются как ключевая зона для возможных перемещений войск и организации логистики в случае военных действий. По данным Le Figaro, в НАТО обеспокоены тем, что этот коридор может быть использован Россией в качестве направления наступления.

Французские стратеги считают, что создание детализированных карт позволит обеспечить более точное планирование операций и повысит эффективность реагирования в случае кризисной ситуации.

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