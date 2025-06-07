Французские автомобильный и оборонный концерны анонсировали запуск совместного производства дронов на территории Украины. Эти устройства будут направлены как для нужд украинской армии, так и для вооружённых сил Франции. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на издание Le Monde.

«Мы начинаем уникальное партнерство, в котором крупный французский автопроизводитель – я не разглашаю его имя, поскольку компания сама должна об этом сообщить – объединится с французским оборонным заводом для оснащения производственных мощностей в Украине с целью выпуска дронов», – сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Лекорню не раскрыл, какие именно модели дронов будут выпускаться, однако уточнил, что они будут использоваться как французской армией, так и украинскими военными. При этом французские военные смогут получить опыт, используя технологии и методы, которые украинская сторона применяет в условиях войны.

Министр отметил, что в Украине на производственных мощностях будут работать местные специалисты. «Украинцы обладают уникальными навыками в разработке дронов, а также в создании сопровождающих их доктрин», – добавил Лекорню.

Ранее мы писали о том, что Писториус и Умеров подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия в Украине.

Фото: Себастьян Лекорню, министр обороны Франции (Getty Images)