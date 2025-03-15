Гантели, гиря или штанга: что лучше для наращивания силы?

Какое оборудование вам купить для достижения фитнес-целей?

Представьте себе: вы входите в тренажерный зал спортзала, окруженный целым ворохом оборудования. Пока вы пытаетесь понять, какие весы взять, вы видите, как один парень из спортзала приседает с парой гантелей, блоггер снимает себя на видео, приседая с гирей, и паверлифтер в углу совершает то же движение со штангой. Так какой же вариант вам лучше всего подходит? Гантели, гиря или штанга: что лучше?

Между каждой из этих трех свободных весов есть нюансы. MigNews расскажет вам о них, чтобы вы выбрали то, что больше подойдет именно вам.

Что лучше гантели, гиря или штанга: преимущества гантелей

Если вы в своей жизни использовали только один вид свободных весов, это, скорее всего, были гантели. Они обычно есть даже в самых простых тренажерных залах отелей и имеют удобную для начинающих конструкцию, равномерно распределяющую вес на обе стороны руки, что делает их идеальными для большинства стандартных силовых тренировок. «Равновесное распределение веса гантелей может быть очень полезным. Особенно если вы нервничаете из-за необходимости стабилизации», – говорит тренер Кристи Ларсон.

Гантели разработаны так, чтобы ими было относительно легко маневрировать, что делает их очень универсальными. Они могут двигаться в любой плоскости. Они могут задействовать сразу несколько групп мышц в комплексных упражнениях, таких как жим лежа. «И это лучший вариант свободных весов, когда вы хотите проработать конкретную мышцу изолирующим упражнением – например, разгибанием на бицепс», – говорит Ларсон.

Когда вы начинаете поднимать все большие и большие гантели, с ними становится труднее справиться. «Чем тяжелее гантель, тем больше она может быть упругой – в итоге вы становитесь однобокими», – говорит тренер по силовым нагрузкам Рокси Джонс. В какой-то момент вам захочется перейти на другой инвентарь.

Что лучше гантели, гиря или штанга: преимущества гири

Конструкция гирь предлагает уникальные преимущества, Источник: pexels.com

Конструкция гири делает ее особенно идеальной для силовых тренировок с баллистическими движениями, такими как классические гиревые махи. «Если вы хотите поработать над силой, над взрывной силой, гири отлично подходят для этого», – говорит Джонс. Ларссон объясняет, что гиря, расположенная в нижней части тела, позволяет использовать импульс. «Вы работаете над тем, чтобы замедлиться, а затем ускориться против импульса гири», – говорит она.

Кроме того, поскольку на рукоятке гири есть большая площадь для хвата, чем у гантелей, легче выполнять движения, в которых вы хватаете гирю двумя руками (например, приседания из гирея) или быстро меняете руки (например, махи гирея из руки в руку).

Централизованный вес также позволяет поднимать более тяжелые грузы, чем гантель. Она ведь не будет смущенно отклоняться в сторону в вашей руке. «С рукояткой весь тяжелый вес свисает вниз», – говорит Джонс.

Знайте, что гирям нужно учиться больше, чем гантелям. Джонс говорит, что существуют особые техники правильного использования гири, которые не всегда приходят сами собой. «Я вижу, как многие люди используют гири неправильно или наносят себе травмы», – говорит она. Также имейте в виду, что если вы посещаете новый спортзал, гири там могут отличаться от тех, к которым вы привыкли.

Штанги позволяют развивать серьезную силу

Если вы хотите приподнять большой вес, вам нужна штанга. «Вы никогда не сможете поднять такой же вес с гирей или гантелью, как со штангой», – говорит Ларсон. Добавляя весовые плиты, вы сможете увеличивать нагрузку. Кроме того, вы можете нагружать штангу, пока она находится на стойке, так что вы можете сразу переходить к таким движениям, как приседания, не поднимая вес с земли, а это значит, что вы можете работать с гораздо более тяжелыми весами.

Поднятие таких тяжестей не только позволит вам почувствовать себя крутыми, но и является самым эффективным способом добиться серьезного прироста силы. Метаанализ, проведенный в 2020 году в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, показал, что большие весы – самый эффективный способ нарастить сильные мышцы.

Но учтите… Штанга может быть очень сложным оборудованием. Ларссон говорит, что обычно она начинает заниматься с гантелями и гирями, а затем переходит на штангу только после того, как клиенты наберут достаточную силу и освоят разные подъемы. Кроме того, чтобы оставаться в безопасности, вам нужен специальный помощник (или два) для выполнения сложных подъемов штанги.

Что вам выбрать?

При правильном использовании гантели, гири и штанги помогут вам провести хорошую тренировку и укрепить силы. И каждый из них задействует ваши мышцы-стабилизаторы больше, чем силовые тренажеры. «Это будет нагрузка на торс, а также на стабилизаторы суставов», — говорит Ларсон. «Это развивает ту универсальную силу, которая поможет сохранить здоровье с возрастом».

Идеально, когда вас направляет тренер – особенно если вы только начинаете заниматься на каком-нибудь тренажере, – но если у вас нет средств, чтобы нанять кого-то, Ларсон говорит, что это не должно вас останавливать. «Я считаю, что любой человек вполне может попробовать любой из этих методов самостоятельно», — говорит она.

Ларсон рекомендует всем, кто интересуется разными свободными весами, попробовать каждую из них, чтобы понять, какие из них наиболее подходят для тех или иных движений. «Помните, что чем больше вы изучаете, тем больше у вас инструментов, так что в дни, когда в тренажерном зале очень много людей, вы сможете гибко подходить к выбору оборудования», – говорит она.

А теперь переходим к практике. Узнайте, как в домашних условиях подкачать ягодицы с помощью становой тяги сумо.