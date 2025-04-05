Где в доме может быть плесень? 5 нетипичных мест

Регулярно контролируйте эти скрытые очаги плесени, чтобы обеспечить безопасность и гигиену в доме.

Плесня/плесень – одна из тех скрытых опасностей, которые могут подкрасться к вам в доме, причем чаще всего в тех местах, где вы меньше всего этого ожидаете. Хотя легко предположить, что плесень процветает только в сырых подвалах или грязных ванных комнатах, на самом деле она может расти в самых разных местах вашего дома. Где же в доме может быть плесень?

MigNews собрал список из пяти распространенных, но неожиданных мест, где может завестись плесень. Вы также узнаете, как предотвратить ее появление.

Где в доме может быть плесень: под ковриками и ковриками

Каждый день, вытирая с обуви грязь, траву и снег, можно легко пройти мимо коврика. Но если погода была особенно влажной или если ваш коврик находится в прихожей, на нем может завестись плесень.

Влага от ежедневного использования может попасть под коврик, создавая идеальную среду для роста плесени и бактерий, пишет Better Homes & Gardens. Для правильного ухода за ковриком регулярно промывайте его и обязательно снимайте с порога, чтобы коврик и поверхность под ним могли как следует просохнуть.

Где искать плесень в квартире: внутри шкафов с документами

Если в вашем доме повышена влажность, важно следить за всеми важными документами, которые вы храните. Бумага – идеальная среда для размножения плесени, особенно если она хранится в шкафу для документов, который редко открывают или переставляют. К сожалению, как только плесень поселяется на бумаге, ее трудно, а то и невозможно удалить. Поэтому лучше всего предотвратить рост плесени до того, как будет нанесен значительный ущерб.

По возможности избегайте хранения бумажных вещей в сырых помещениях, таких как коробки, чердаки или подвалы. Работа осушителя воздуха в вашем офисе в самые жаркие месяцы года также поможет предотвратить появление плесени.

Где в доме может быть плесень: комнатные растения

Для того чтобы плесень расцвела, достаточно лишь немного влаги и нехватки воздуха. Источник: vecteezy.com

Оказывается, избыточный полив комнатных растений может быть столь же вреден, как и недостаток влаги. Если вы любите комнатные растения, то наверняка слышали о корневой гнили или даже сталкивались с ней. От избытка воды на растениях может появиться плесень. Избыток влаги и плохая циркуляция воздуха в постоянно влажной почве создают идеальные условия для размножения спор плесени. Чтобы не допустить появления плесени в почве и поверхности горшков, следите за тем, как вы льете воду из воронки.

Где искать плесень в квартире: держатели для зубных щеток

Держатели для зубных щеток незаменимы в ванной. Никто не хочет, чтобы щетинки их зубных щеток касались грязных поверхностей или падали в антисанитарные места. Однако капающая из зубной щетки вода может превратить внутреннюю поверхность держателя в идеальную среду для плесени. Чтобы избежать появления плесени и сохранить место для зубных щеток в чистоте, регулярно промывайте и просушивайте держатели для зубных щеток.

Где у дома может быть плесень: в детских игрушках или на них

Маленькие дети имеют привычку класть в рот практически все, включая игрушки. Это может привести к большому скоплению бактерий и влаги, что быстро создаст благоприятную среду для плесени. Игрушки для ванной, в частности, могут быть склонны к росту плесени, если за ними не ухаживать должным образом.

Чтобы игры были безопасными и гигиеническими, регулярно чистите игрушки или промывайте их в горячей воде в посудомоечной машине, если они пригодны для мытья в посудомоечной машине. Правильное, хорошо проветриваемое место для хранения также поможет уберечься от плесени.

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