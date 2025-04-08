Gemini 2.5 Pro от Google теперь доступна бесплатно: как пользоваться новейшим ШИ

Теперь каждый может воспользоваться современной технологией ИИ.

Google сделала свою мощную нейронную сеть Gemini 2.5 Pro доступной совершенно бесплатно для всех пользователей, имеющих гугловский аккаунт, пишет MigNews со ссылкой на источник Х.com/GeminiApp.

Это открытие позволило каждому пользователю воспользоваться современной технологией ИИ для научных исследований, математических расчетов и программирования.

Gemini 2.5 Pro уже превзошла по результатам такие нейронные сети, как DeepSeek, Claude 3.7 и o3-mini, продемонстрировав свои возможности в важных областях науки и техники. ИИ способен обрабатывать миллион токенов одновременно, что позволяет ему справиться с объемными задачами, такими как написание дипломных работ или книг.

Чтобы получить доступ к новой версии, необходимо:

Перейти к официальному сайту Gemini. В верхнем левом углу выбрать опцию Gemini 2.5 Pro (Experimental) . Включите функцию Canvas внизу экрана. Полностью наслаждаться возможностями самого мощного ИИ от Google.

Узнайте, почему в Италии заблокировали китайское ИИ-приложение DeepSeek.