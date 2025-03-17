Германия передала Украине новый масштабный пакет военной помощи: получат ВСУ

Пакет включает в себя широкий спектр вооружения, техники и боеприпасов.

Германия продолжает поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. На этот раз Берлин передал значительный пакет военной помощи, включающий в себя широкий спектр вооружения, техники и боеприпасов, сообщает MigNews со ссылкой на источник Bundesregierung.de.

Что входит в новый пакет помощи?

В рамках последней поставки Вооруженные силы Украины получат:

24 бронемашины MRAP – защищенные от мин и засад транспортные средства, значительно повышающие мобильность и безопасность военных подразделений.

– защищенные от мин и засад транспортные средства, значительно повышающие мобильность и безопасность военных подразделений. Боеприпасы для танков Leopard-1 – необходимы для поддержания боеспособности немецких боевых машин, которые уже используются на фронте.

– необходимы для поддержания боеспособности немецких боевых машин, которые уже используются на фронте. 3 зенитных установки Gepard вместе с запчастями – эффективные системы противовоздушной обороны, доказавшие свою эффективность в борьбе с российскими беспилотниками и ракетами.

– эффективные системы противовоздушной обороны, доказавшие свою эффективность в борьбе с российскими беспилотниками и ракетами. 10 тысяч боеприпасов для Gepard позволят обеспечить бесперебойную работу этих зенитных установок.

позволят обеспечить бесперебойную работу этих зенитных установок. Снаряды ПВО Iris-T – высокоточные средства поражения, которые укрепят украинскую систему противовоздушной обороны.

– высокоточные средства поражения, которые укрепят украинскую систему противовоздушной обороны. 50 дронов-разведчиков Vector и запчасти к ним – обеспечат качественную аэроразведку, являющуюся критически важным элементом современной войны.

– обеспечат качественную аэроразведку, являющуюся критически важным элементом современной войны. 30 гусеничных платформ Gereon RCS – современные наземные беспилотные системы для поддержки военных операций.

– современные наземные беспилотные системы для поддержки военных операций. 2 машины разминирования H-PEMBS – необходимы для быстрой и безопасной очистки территорий от мин.

– необходимы для быстрой и безопасной очистки территорий от мин. 30 систем обнаружения дронов помогут украинским военным эффективнее противодействовать вражеским беспилотникам.

помогут украинским военным эффективнее противодействовать вражеским беспилотникам. 2 минных трала – техника, которая позволяет безопасно преодолевать минные заграждения.

– техника, которая позволяет безопасно преодолевать минные заграждения. 2 транспортных средства для пограничников – усилят мобильность и оснащение украинских пограничных подразделений.

– усилят мобильность и оснащение украинских пограничных подразделений. Тысячи боеприпасов, винтовок и других комплектующих обеспечат подразделения необходимым снаряжением для ведения боевых действий.

Переданные вооружения и техника помогут ВСУ более эффективно выполнять боевые задачи, защищать гражданское население и противодействовать агрессии.

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