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Политика
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Германия передала Украине новый масштабный пакет военной помощи: получат ВСУ

Пакет включает в себя широкий спектр вооружения, техники и боеприпасов.

Германия продолжает поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. На этот раз Берлин передал значительный пакет военной помощи, включающий в себя широкий спектр вооружения, техники и боеприпасов, сообщает MigNews со ссылкой на источник Bundesregierung.de.

Что входит в новый пакет помощи?

В рамках последней поставки Вооруженные силы Украины получат:

  • 24 бронемашины MRAP – защищенные от мин и засад транспортные средства, значительно повышающие мобильность и безопасность военных подразделений.
  • Боеприпасы для танков Leopard-1 – необходимы для поддержания боеспособности немецких боевых машин, которые уже используются на фронте.
  • 3 зенитных установки Gepard вместе с запчастями – эффективные системы противовоздушной обороны, доказавшие свою эффективность в борьбе с российскими беспилотниками и ракетами.
  • 10 тысяч боеприпасов для Gepard позволят обеспечить бесперебойную работу этих зенитных установок.
  • Снаряды ПВО Iris-T – высокоточные средства поражения, которые укрепят украинскую систему противовоздушной обороны.
  • 50 дронов-разведчиков Vector и запчасти к ним – обеспечат качественную аэроразведку, являющуюся критически важным элементом современной войны.
  • 30 гусеничных платформ Gereon RCS – современные наземные беспилотные системы для поддержки военных операций.
  • 2 машины разминирования H-PEMBS – необходимы для быстрой и безопасной очистки территорий от мин.
  • 30 систем обнаружения дронов помогут украинским военным эффективнее противодействовать вражеским беспилотникам.
  • 2 минных трала – техника, которая позволяет безопасно преодолевать минные заграждения.
  • 2 транспортных средства для пограничников – усилят мобильность и оснащение украинских пограничных подразделений.
  • Тысячи боеприпасов, винтовок и других комплектующих обеспечат подразделения необходимым снаряжением для ведения боевых действий.

Переданные вооружения и техника помогут ВСУ более эффективно выполнять боевые задачи, защищать гражданское население и противодействовать агрессии.

Узнайте, когда Украина получит рекордную военную помощь от Швеции и что входит туда.

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