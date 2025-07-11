Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия готова купить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot у США для передачи Украине. Этот вопрос обсуждался им с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на UNN.

На Конференции по восстановлению Украины Мерц заявил: «Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы сделать их доступными для Украины». Он добавил, что это решение является частью усилий по поддержке Украины в условиях конфликта.

Мерц также рассказал, что на прошлой неделе он обратился к президенту Трампу с просьбой передать систему Patriot Украине. «Американцам сами нужны некоторые из этих систем, но у них их также достаточно. Решение о поставках пока не окончательное», — отметил канцлер.

Ранее мы писали о том, что США возобновили поставки оружия для Украины.