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Германия готова купить системы Patriot у США для Украины, но решится ли Трамп на поставки? Учитываются интересы обеих сторон.
Германия готова купить системы Patriot у США для Украины, но решится ли Трамп на поставки? Учитываются интересы обеих сторон.
Политика
Время чтения 1 мин.

Германия готова купить системы Patriot у США для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия готова купить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot у США для передачи Украине. Этот вопрос обсуждался им с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на UNN.

На Конференции по восстановлению Украины Мерц заявил: «Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы сделать их доступными для Украины». Он добавил, что это решение является частью усилий по поддержке Украины в условиях конфликта.

Мерц также рассказал, что на прошлой неделе он обратился к президенту Трампу с просьбой передать систему Patriot Украине. «Американцам сами нужны некоторые из этих систем, но у них их также достаточно. Решение о поставках пока не окончательное», — отметил канцлер.

Ранее мы писали о том, что США возобновили поставки оружия для Украины.

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