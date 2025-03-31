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Германия требует от ЕС жесткой позиции в отношении Венгрии, которая нарушает ключевые принципы Союза. ЕС заблокировал миллиардные выплаты Венгрии и продолжает разногласия по вопросам правосудия.
Германия требует от ЕС жесткой позиции в отношении Венгрии, которая нарушает ключевые принципы Союза. ЕС заблокировал миллиардные выплаты Венгрии и продолжает разногласия по вопросам правосудия.
Политика
Время чтения 1 мин.

Германия настаивает на жесткой позиции ЕС в отношении Венгрии

Новый состав правительства Германии настроен на усиление давления на Европейский Союз с целью введения более жестких мер в отношении стран, нарушающих ключевые принципы ЕС. Одной из таких стран, скорее всего, является Венгрия, которая уже долгое время сталкивается с критикой за нарушение демократических стандартов. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на Politico.

Коалиция, состоящая из консерваторов Фридриха Мерца и Социал-демократической партии Германии, договорилась требовать от Европейского Союза принятия более строгих мер против стран, которые отклоняются от основных ценностей ЕС. В проекте коалиционного соглашения напрямую не упоминается Венгрия, но Politico утверждает, что речь идет именно о Будапеште, который критикуется за сдерживание демократических свобод, подавление свободы прессы и ограничения на независимость судебной власти.

«Необходимо более последовательно применять существующие защитные механизмы, такие как судебные разбирательства по нарушениям, удержание средств ЕС и приостановление права голоса в Совете ЕС», — говорится в проекте коалиционного соглашения, обсуждаемого в Германии.

Противостояние между ЕС и Венгрией длится с 2018 года, когда был инициирован первый этап процедуры по статье 7 в связи с обвинениями в нарушении базовых ценностей Союза. Этот процесс был приостановлен из-за политических разногласий среди стран-членов ЕС. В 2022 году Европейская комиссия заблокировала выделение Венгрии 22 миллиардов евро на фоне обеспокоенности по поводу прав человека и независимости судебной системы.

Одним из дополнительных факторов напряженности является поддержка премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном тесных отношений с Москвой, что также повлияло на отношения Будапешта с Брюсселем.

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