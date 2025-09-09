Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что вероятность достижения мира в Украине в ближайшие месяцы крайне низка. По его мнению, единственным действенным инструментом давления на Россию остаются новые экономические санкции. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на телеканал Rai News.

По словам Таяни, он не видит реальных предпосылок для прекращения боевых действий до конца 2025 года. Он отметил, что любые попытки урегулирования конфликта пока не дали положительных результатов. В частности, инициатива бывшего президента США Дональда Трампа, рассчитывавшего на более конструктивный отклик со стороны Владимира Путина, не получила поддержки.

«До Рождества мир невозможен. Единственный способ повлиять на Россию — это санкции, которые ограничат доступ к финансированию армии», — подчеркнул министр.

Таяни также отреагировал на заявление российского лидера о «законной цели» в случае размещения европейских войск на территории Украины. Он назвал подобные угрозы со стороны Кремля «бесполезными» и подчеркнул, что Италия не планирует участвовать в военных инициативах по отправке своих солдат в зону конфликта.

Вместо этого, как пояснил министр, Рим предлагает альтернативный путь обеспечения безопасности — заключение соглашения, аналогичного пятой статье Североатлантического альянса.

«Это рациональное и взвешенное предложение, которое не может быть расценено как провокация, но в то же время станет гарантией независимости и стабильности Украины», — отметил он.

Таким образом, позиция Италии остаётся последовательной: дипломатическое давление через санкции и отказ от военного вмешательства при одновременной поддержке суверенитета Украины.

Ранее мы писали о том, что лидеры Европы приедут в Вашингтон 9 сентября для переговоров по Украине.

Фото: Violeta Santos Moura