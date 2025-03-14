Гонки, адреналин и большие ставки: трейлер «Формулы-1» с Брэдом Питтом уже в сети

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила полноценный трейлер долгожданного спортивного экшна.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила полноценный трейлер долгожданного спортивного экшна «Формула-1 » (F1), главные роли в котором исполнили Брэд Питт и Хавьер Бардем . Лента обещает стать настоящим зрелищем для поклонников автогонок и кинематографа, объединяя напряженную драму и динамические гоночные сцены, пишет MigNews со ссылкой на источник Nv.ua.

Фильм выйдет в украинский прокат 26 июня 2025 года .

Сюжет: возвращение легенды на трассу

В центре истории – Сонни Хейз , бывший звездный гонщик «Формулы-1 » 1990-х годов, которого играет Брэд Питт . Когда-то он был одним из лучших, но из-за ужасной аварии вынужден был покинуть спорт и перейти в другие гоночные дисциплины, став наемным гонщиком.

Через тридцать лет его бывший напарник Рубен Сервантес (Хавьер Бардем), теперь владеющий командой «Формулы-1», находящейся на грани распада, обращается к Сонне с неожиданным предложением. Он хочет, чтобы легендарный пилот вернулся в чемпионат, но не для того, чтобы соперничать, а чтобы стать наставником молодого перспективного гонщика Джошуа Пирса (Дамсон Идрис).

Сможет ли ветеран найти силы вернуться к большому автоспорту и помочь юному таланту?

Звездный актерский состав и топовая команда создателей

Кроме Брэда Питта , в фильме снялись:

Дамсон Идрис («За гранью») – исполнитель роли Джошуа Пирса, молодого таланта, который должен доказать свое мастерство.

(«За гранью») – исполнитель роли Джошуа Пирса, молодого таланта, который должен доказать свое мастерство. Хавьер Бардем («Старикам здесь не место», «Дюна») – владелец команды, которая ищет спасительный выход для своей конюшни.

(«Старикам здесь не место», «Дюна») – владелец команды, которая ищет спасительный выход для своей конюшни. Кэрри Кондон («Корона», «Банши Инишерина»).

(«Корона», «Банши Инишерина»). Тобиас Мензис (Игра престолов, Корона).

(Игра престолов, Корона). Ким Бодни («Мост», «Ведьмак»).

(«Мост», «Ведьмак»). Сара Найлс («Тед Лассо»).

«Формула-1», трейлер. Источник: YouTube.

Режиссером ленты стал Джозеф Косински , известный за работой над «Top Gun: Maverick », получивший огромный успех в прокате. Сценарий написал Эрен Крюгер («Дюна: Часть вторая»), а музыкальное сопровождение создал Ганс Циммер – легендарный композитор, чье имя гарантирует мощный и эмоциональный саундтрек.

Аутентичность и реальные гонщики «Формулы-1 »

Фильм максимально погружает зрителей в мир профессионального автоспорта. В нем появятся не только реальные команды и болиды, но и настоящие пилоты «Формулы-1 », придающие проекту дополнительный реализм. Съемочный процесс проходил непосредственно на трассах чемпионата мира, а Брэд Питт лично управлял гоночным автомобилем, чтобы передать все ощущения настоящего гонщика.

Трейлер уже поражает динамичными сценами, напряженной атмосферой и отличной операторской работой. У фильма есть все шансы стать одной из самых ярких спортивных драм года.

Ранее мы писали о том, что на гонке от NASCAR «500 миль Дайтоны» произошла серьезная авария: болид взлетел в воздух за несколько кругов до финиша.