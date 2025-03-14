Суббота, 15 марта, 2025
9.8 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Гонки, адреналин и большие ставки: трейлер «Формулы-1» с Брэдом Питтом уже в сети

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила полноценный трейлер долгожданного спортивного экшна.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила полноценный трейлер долгожданного спортивного экшна «Формула-1 » (F1), главные роли в котором исполнили Брэд Питт и Хавьер Бардем . Лента обещает стать настоящим зрелищем для поклонников автогонок и кинематографа, объединяя напряженную драму и динамические гоночные сцены, пишет MigNews со ссылкой на источник Nv.ua.

Фильм выйдет в украинский прокат 26 июня 2025 года .

Сюжет: возвращение легенды на трассу

В центре истории – Сонни Хейз , бывший звездный гонщик «Формулы-1 » 1990-х годов, которого играет Брэд Питт . Когда-то он был одним из лучших, но из-за ужасной аварии вынужден был покинуть спорт и перейти в другие гоночные дисциплины, став наемным гонщиком.

Через тридцать лет его бывший напарник Рубен Сервантес (Хавьер Бардем), теперь владеющий командой «Формулы-1», находящейся на грани распада, обращается к Сонне с неожиданным предложением. Он хочет, чтобы легендарный пилот вернулся в чемпионат, но не для того, чтобы соперничать, а чтобы стать наставником молодого перспективного гонщика Джошуа Пирса (Дамсон Идрис).

Сможет ли ветеран найти силы вернуться к большому автоспорту и помочь юному таланту?

Звездный актерский состав и топовая команда создателей

Кроме Брэда Питта , в фильме снялись:

  • Дамсон Идрис («За гранью») – исполнитель роли Джошуа Пирса, молодого таланта, который должен доказать свое мастерство.
  • Хавьер Бардем («Старикам здесь не место», «Дюна») – владелец команды, которая ищет спасительный выход для своей конюшни.
  • Кэрри Кондон («Корона», «Банши Инишерина»).
  • Тобиас Мензис (Игра престолов, Корона).
  • Ким Бодни («Мост», «Ведьмак»).
  • Сара Найлс («Тед Лассо»).

«Формула-1», трейлер. Источник: YouTube.

Режиссером ленты стал Джозеф Косински , известный за работой над «Top Gun: Maverick », получивший огромный успех в прокате. Сценарий написал Эрен Крюгер («Дюна: Часть вторая»), а музыкальное сопровождение создал Ганс Циммер – легендарный композитор, чье имя гарантирует мощный и эмоциональный саундтрек.

Аутентичность и реальные гонщики «Формулы-1 »

Фильм максимально погружает зрителей в мир профессионального автоспорта. В нем появятся не только реальные команды и болиды, но и настоящие пилоты «Формулы-1 », придающие проекту дополнительный реализм. Съемочный процесс проходил непосредственно на трассах чемпионата мира, а Брэд Питт лично управлял гоночным автомобилем, чтобы передать все ощущения настоящего гонщика.

Трейлер уже поражает динамичными сценами, напряженной атмосферой и отличной операторской работой. У фильма есть все шансы стать одной из самых ярких спортивных драм года.

Ранее мы писали о том, что на гонке от NASCAR «500 миль Дайтоны» произошла серьезная авария: болид взлетел в воздух за несколько кругов до финиша.

Горячее за неделю

Политика

14 марта какой праздник сегодня в Украине: день украинского добровольца, церковный праздник преподобного Венедикта, традиции дня и памятные события

0
14 марта является важной датой в современной истории...
Культура

Как прокачать все тело без спортзала: проверенный комплекс упражнений

0
Для укрепления мышц совсем не обязательно посещать спортзал...
Общество

Как увеличили размер пенсии работающим украинцам: ответ Минсоцполитики

0
Министерство социальной политики поделилось рекомендациями для тех, кто желает...
Общество

Как выглядит самое высокое дерево в мире и почему его посещение «стоит» 5 тыс. долларов

0
Прибрежная секвоя, названная в честь титана по греческой мифологии...
Статьи

ТОП-5 популярных студенческих подработок в 2025 году

0
Студенческие годы – это не только обучение, но...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
ТОП-5 лучших альтернатив Minecraft
Следующая статья
Золото на историческом максимуме

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Трамп объявил, что Вашингтон «почти» возобновил обмен разведывательными данными с Украиной

0
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон почти возобновил...

Стали ли мы заложниками созданных нами систем

0
Современный мир все больше напоминает механизм, в котором человек...

Бешеный скачок: в каких сферах в Украине зарплаты выросли на 100%

0
На украинском рынке труда наблюдается стремительный рост заработной платы...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.