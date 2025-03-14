Гонки, адреналин и большие ставки: трейлер «Формулы-1» с Брэдом Питтом уже в сети

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила полноценный трейлер долгожданного спортивного экшна.
Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила полноценный трейлер долгожданного спортивного экшна «Формула-1 » (F1), главные роли в котором исполнили Брэд Питт и Хавьер Бардем . Лента обещает стать настоящим зрелищем для поклонников автогонок и кинематографа, объединяя напряженную драму и динамические гоночные сцены, пишет MigNews со ссылкой на источник Nv.ua.
Фильм выйдет в украинский прокат 26 июня 2025 года .
Сюжет: возвращение легенды на трассу
В центре истории – Сонни Хейз , бывший звездный гонщик «Формулы-1 » 1990-х годов, которого играет Брэд Питт . Когда-то он был одним из лучших, но из-за ужасной аварии вынужден был покинуть спорт и перейти в другие гоночные дисциплины, став наемным гонщиком.
Через тридцать лет его бывший напарник Рубен Сервантес (Хавьер Бардем), теперь владеющий командой «Формулы-1», находящейся на грани распада, обращается к Сонне с неожиданным предложением. Он хочет, чтобы легендарный пилот вернулся в чемпионат, но не для того, чтобы соперничать, а чтобы стать наставником молодого перспективного гонщика Джошуа Пирса (Дамсон Идрис).
Сможет ли ветеран найти силы вернуться к большому автоспорту и помочь юному таланту?
Звездный актерский состав и топовая команда создателей
Кроме Брэда Питта , в фильме снялись:
- Дамсон Идрис («За гранью») – исполнитель роли Джошуа Пирса, молодого таланта, который должен доказать свое мастерство.
- Хавьер Бардем («Старикам здесь не место», «Дюна») – владелец команды, которая ищет спасительный выход для своей конюшни.
- Кэрри Кондон («Корона», «Банши Инишерина»).
- Тобиас Мензис (Игра престолов, Корона).
- Ким Бодни («Мост», «Ведьмак»).
- Сара Найлс («Тед Лассо»).
«Формула-1», трейлер. Источник: YouTube.
Режиссером ленты стал Джозеф Косински , известный за работой над «Top Gun: Maverick », получивший огромный успех в прокате. Сценарий написал Эрен Крюгер («Дюна: Часть вторая»), а музыкальное сопровождение создал Ганс Циммер – легендарный композитор, чье имя гарантирует мощный и эмоциональный саундтрек.
Аутентичность и реальные гонщики «Формулы-1 »
Фильм максимально погружает зрителей в мир профессионального автоспорта. В нем появятся не только реальные команды и болиды, но и настоящие пилоты «Формулы-1 », придающие проекту дополнительный реализм. Съемочный процесс проходил непосредственно на трассах чемпионата мира, а Брэд Питт лично управлял гоночным автомобилем, чтобы передать все ощущения настоящего гонщика.
Трейлер уже поражает динамичными сценами, напряженной атмосферой и отличной операторской работой. У фильма есть все шансы стать одной из самых ярких спортивных драм года.
Ранее мы писали о том, что на гонке от NASCAR «500 миль Дайтоны» произошла серьезная авария: болид взлетел в воздух за несколько кругов до финиша.