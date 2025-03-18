Это будет насыщенная и непростая луна!

Мы все с нетерпением ждем весны. Ведь она символизирует саму жизнь и ее обновление. Нам всем этого не хватает! Но мы предлагаем заглянуть немного в будущее и узнать, станет ли весна, вернее, ее начало, вам удачным. Астрологи составили новый гороскоп на март 2025 года для всех знаков Зодиака.

И MigNews не терпится поделиться с вами прогнозом на этот месяц. Спойлер: он будет жарким для многих из нас.

Общий прогноз на март 2025 года

Пристегните ремни – беспокойный март таит в себе драматическую энергию. В первый день месяца любовь приобретет неожиданный поворот. Венера становится ретроградной в самоуверенном Овне, заставляя вас задуматься о недовольных желаниях и импульсивных покупках.

До 3 марта, когда Меркурий переходит в знак Овна, вы чувствуете себя откровенным человеком. Ваши смелые идеи привлекают внимание. От того, как вы проведете тонкую границу между самоутверждением и агрессией, будет зависеть, найдете ли вы друзей или врагов.

Первый сезон затмений 2025 ознаменуется полным лунным затмением в Деве 14 марта и частичным солнечным затмением в Овне 29 марта. В этом контексте сезон означает пару затмений в течение примерно 35 дней. Обычно они проходят дважды в год.

Это идеальное время, чтобы выявить основные причины стресса в вашей жизни и изменить привычный распорядок дня. Более здоровый образ жизни – прекрасное начало, но самыми эффективными инструментами для улучшения самочувствия являются ментальные корректировки. Когда 15 марта Меркурий станет ретроградным в Овне, сгладьте разногласия, не вступая в борьбу.

20 марта Солнце переходит в смелый знак Овна, знаменуя начало весны и нового астрологического года! Бесстрашие этого сезона призывает вас к действию. Возьмите свою судьбу в свои руки. Наметьте свои амбициозные цели и приготовьтесь идти до конца.

Космическая энергия смягчится, когда 27 марта ретроградная Венера перейдет в участливые Рыбы. Если вы не пересмотрите свои идеалистические ожидания, то, возможно, будете желать более глубоких романтических связей, похожих на безусловную любовь. Реально оцените, чего вы хотите и чего заслуживаете. Во время солнечного затмения, которое произойдет двумя днями позже, возьмите на себя обязательство соблюдать более высокие стандарты.

В тот же день ретроградный Меркурий снова появится в духовных Рыбах. Вы можете глубже подумать о своей вере и попытаться яснее понять свой недавний опыт. В конце концов, все обретет смысл. Если вы чувствуете себя растерянным или растерянным, это еще не конец.

30 марта произойдет самый значительный сдвиг в этом году. Впервые с 1861 года Нептун, планета грез и иллюзий, переходит в знак Овна. Стремления, ранее казавшиеся далекими, покажутся вам возможными, поскольку ваше воображение и решимость взлетят вверх. Ваше главное достояние? Несокрушимая вера в себя.

Март 2025 поможет лучше узнать и того, чего вы хотите на самом деле, Источник: freepik.com

Гороскоп на март 2025 для Овна

Март призывает к самопринятию, поскольку Венера и Меркурий проходят по вашему знаку Зодиака. Взгляните в зеркало. У всех есть неуверенность и недостатки, но вы все равно достойны лучшего. Вы заслуживаете любви на всех ее этапах.

В середине месяца вы поймете, что скрывали свою подлинную сущность. Выразите себя действительно, когда солнце осветит Овна.

Сезон затемнений обнаруживает несоответствие между вашими обязательствами и желаниями. Хотя вы не можете избежать ответственности, жизнь слишком ценна, чтобы жертвовать своим благополучием ради работы, которая не приносит ни пользы, ни радости. Поставьте перед собой смелое намерение испытывать счастье на более регулярной основе.

Прогноз для Тельца

Ваше окно возможностей для участия в коллективном деле, приносящем деньги, началось 18 февраля и длится в период Рыб до 20 марта. Вы бык – вы знаете, как взять жизнь за рога.

Когда дело доходит до отношений, вы соглашаетесь на меньшее? Или молчите о своих желаниях? Ожидания, что близкие прочтут ваши мысли, оставит вас недовольным. Хорошо подумайте о том, как вы можете донести свои глубинные потребности в марте. Откройтесь, не выдвигая требований, и вы сможете увидеть значительные изменения в своей любовной жизни под влиянием полного лунного затмения 14 марта.

Сейчас самое время исчезнуть с общественной сцены и заняться своими внутренними силами. Если вы ищете уверенности во внешнем мире, попробуйте стать своей величайшей болельщицей. Вспомните, как вы преодолевали трудности, и прочтите положительные аффирмации.

Гороскоп на март 2025 года для Близнецов

Обсуждение ваших амбициозных идей вдохновит людей в поддержку вашего видения. Однако не стоит выкладывать все карты на стол. Участвуйте в групповых проектах, но приберегите некоторые из своих лучших идей для одиночного творчества.

Выгорание, не дойдя до финиша, – знак пересмотреть свои мотивы. Вы гонитесь за своей мечтой из страсти или соперничества? Только значимые цели выдержат испытание временем.

Ясный ум – секрет успеха, но трудно составить долгосрочные планы, когда вас окружает беспорядок и хаос. Наведите порядок и решите проблему длительной напряженности в отношениях с друзьями. Сняв напряжение с плеч, вы, возможно, поймете, что заброшенная мечта имеет больше перспектив, чем вы думали.

Прогноз для Рака

Откажитесь от крысиной гонки. В марте вам нужно следовать зову сердца и гордиться собой. Приведите свои карьерные цели в соответствие с вашими ценностями. Не беспокойтесь о том, чтобы поразить людей своими смелыми поступками.

Благодаря ретроградной Венере, проходящей через ваш сектор карьеры с 1 марта, вы поймете, что не можете вечно яростно защищать свой общественный имидж.

Идея всей жизни может прийти в голову, когда вы меньше всего этого ожидаете. Это может быть даже старая концепция или проект, который вы исследовали. В этот раз вам суждено было сделать больше благодаря вдохновению. Верьте в себя, претворяя в жизнь свои самые смелые мечты.

Гороскоп на март 2025 для Льва

В середине месяца вы увидите всплеск серьёзной, зрелой энергии. Вы думаете о деньгах – в частности, о том, как устроить свою жизнь так, чтобы все ваши основные потребности были удовлетворены. Сейчас самое время подтянуть свой бюджет.

С началом сезона Овна 20 марта ваше внимание переключится на эмоциональную близость и сексуальную связь. Когда вы почувствуете искру в отношениях с кем-то особенным, отдайте свое сердце на волю случая.

Начиная с 27 марта, ретроградная Венера вдохновляет на моральные и философские переосмысления. Примите участие в прениях. Обсуждение их с увлеченными людьми поможет прояснить вашу позицию – при условии, что дискуссия будет уважительной, а не грубой. Выслушивайте людей, не делая поспешных выводов, и читайте язык жестокий, прежде чем высказывать свое смелое мнение.

Прогноз для Девы

Если эмоциональные раны всплывут на поверхность, не убегайте, особенно если они связаны с разбитым сердцем. Используйте эту возможность, чтобы разобраться с тем, что мешает вам вступить в интимную связь.

Вы можете с головой погрузиться в увлекательное соглашение или совместное финансовое предприятие. Но не забывайте об осторожности. Спонтанные риски нежелательны, поскольку 15 марта Меркурий становится ретроградным. Прочтите весь мелкий шрифт и условия, прежде чем ставить свою подпись.

Также 14 марта ваш знак Зодиака окажется в центре нового цикла затмений. Ваше следующее путешествие требует независимости, которая изначально может показаться одинокой или изолирующей. Но вам не нужно обрывать все связки, чтобы вернуть себе чувство индивидуальности. Самоисследование укрепит ваши связи, когда вы и ваши близкие воссоединитесь.

Гороскоп на март 2025 года для Весов

Следовать своим чувствам – мудрый шаг, но если вы не поймете свои модели поведения, то попадете в беду. Начало марта вы можете провести по импульсивным обязательствам, подстегиваемым неоспоримым, магнетическим влечением. Не разрешайте своим страхам управлять вами в сердечных делах. Вы не прогадаете, если не будете действовать быстро.

Просмотр динамики ваших отношений, неловкие разговоры могут стать катализатором момента самопознания. Выбор в пользу удовлетворения своих желаний позволит сформировать более здоровые связи. Произведите время с самим собой, чтобы выявить свои глубинные потребности.

Сезон затемнений начнется 14 марта и заставит вас изменить свой распорядок дня. Живите в соответствии со своим собственным определением благополучия. Восприятие других людей не должно влиять на ваш выбор.

Прогноз для Скорпиона

В этом месяце ваша энергия набирает обороты, и постепенно вы находите ясность относительно своих широких амбиций. Быстрое выполнение списка дел позволит вам почувствовать себя реализованным. Но просто обладание способностью добиваться большего не значит, что вы должны это делать. Чтобы избежать травм или истощения, сдерживайте свою склонность к чрезмерным достижениям.

Бурная энергия поражает ваши дружеские отношения и мечты. Возможно, вам будет трудно отпраздновать свои достижения или отпустить группу, больше не соответствующую вашим ценностям. Но 27 марта ретроградная Венера переходит в образные Рыбы, возвращая вам вдохновение и веру. Вы найдете новую цель и людей, на которых можете положиться. Продолжайте смотреть вперед.

Гороскоп на март 2025 для Стрельца

Свободно путешествуйте и исследуйте свои хобби, интересы и желания. Не ждите, пока жизнь наладится сама собой – будьте активны. Небольшие усилия складываются в единое целое, создавая жизнь, полную удовольствия и радости. Начните с неторопливого занятия с самого утра, например, с чтения, объятий или творчества.

Если вы расскажете о своих увлечениях, это значительно улучшит вашу любовную жизнь. Не сбавляйте обороты: нужному человеку понравится ваша напористость.

Когда в вашей карьере начнутся изменения, уделите время размышлениям о том, что означает для вас лучшую жизнь. Работа ли это? Возможно, вы поймете, что хотите более глубокой близости с друзьями или партнером, что положит начало новой главе вашей жизни.

Прогноз для Козерога

Если ретроградная Венера не вдохновит вас на перепланировку жилого пространства, вы можете оказаться вовлеченными в семейную рознь. Не паникуйте! Это ценная возможность наладить взаимопонимание, а не пытаться доказать свою правоту. Признайте свой импульсивный или ложный выбор, не вступая в перепалку.

Вы перерастаете некоторые старые убеждения, в частности иллюзию, что существует единственно верный взгляд на мир. Что находится по другую сторону от этого, зависит только от вас. Хотите ли вы выбросить книгу правил? Двигаться дальше? Что бы вы ни решили, знайте, что это абсолютно нормально, если вы еще не во всем разобрались.

Гороскоп на март 2025 года для Водолея

Ваш голос уже набирает обороты. С 3 марта напористый Меркурий разжигает ваш разум, и вы безудержно выражаете свое мнение. Подбирайте слова ответственно и избегайте необдуманных решений.

Вы настроены на новый старт, и сокращение потерь может показаться блестящей идеей. Однако это легче сказать, чем сделать. Если ваша самооценка пострадала от пережитых затруднений, оставить прошлое позади может оказаться непростой задачей.

Но не стоит себя корить, Водолей. 20 марта знаменует собой мощную перезагрузку для всех нас. Помните, что изменениям нужно больше 24 часов, чтобы укорениться – это только начало. Дайте себе время на восстановление сил. Начать следует с борьбы с нереальными стандартами, к которым вы себя приучаете.

Прогноз для Рыб

В этом месяце вы набираете обороты. Страсть растет и ваша уверенность в себе будет расти вместе с доходами. Просмотрите свои ценности и расходы. Возможно, пора попросить о повышении зарплаты? Или вам нужно найти изобретательные способы жить в роскоши при более ограниченном бюджете?

Если вы не удовлетворены каким-либо контрактом, обязательством или соглашением, посоветуйтесь со своим партнером в любви или бизнесе. Открытый диалог может снова зажечь романтическую искру, или вы можете отказаться от динамики, которая вас больше не удовлетворяет.

В конце марта вас одолевает неуверенность в себе. Избегайте сомневаться всю свою жизнь в момент неопределенности. Переживите бурю, и за ней последует прилив уверенности.

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