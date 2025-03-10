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Политика
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Графики отключения света Каменское 10 марта: актуальная информация

Электроэнергии не будет с 08:00 до 18:00.

10 марта в Каменском запланированы временные отключения электроэнергии для проведения профилактических работ. Как сообщает MigNews со ссылкой на АО «ДТЭК Днепровские электросети», обесточение будет продолжаться с 08:00 до 18:00. Жителей города призывают заранее подготовиться к временным неудобствам.

Адреса, где планируется отключение света

Электроснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

  • ул. Остапа Вишни
  • пров. Остапа Вишни
  • ул. Пригородная
  • ул. Троицкая
  • ул. Украинских Соколов
  • ул. Виталия Попруги
  • ул. Колеусовская
  • ул. Копрова
  • ул. Медицинская
  • ул. Польский
  • ул. Трускавецко
  • ул. Галины Романовой
  • ул. Любомировская
  • ул. Сержанта Коновалова
  • ул. Харьковская
  • ул. Чистой росы
  • ул. Кобзарская
  • ул. Широкая
  • пров. 1-й Колеусовский
  • пров. Игоря Сикорского
  • пров. Копровой
  • пров. Маговый
  • пров. Павла Грабовского
  • пров. Снитьковский
  • пров. Сухой
  • пр. Возрождение
  • пр. Гимназический
  • пр. Свободы
  • б-р. Независимости
  • ул. Архивно
  • ул. Вокзальная
  • ул. Костельная
  • ул. Мурахтова
  • ул. Роберта Лисовского
  • ул. Сергея Слисаренко
  • пр. Гимназический

Что делать при отключении света

Чтобы минимизировать неудобства, рекомендуется:

  1. Заранее зарядить мобильные устройства и павербанки.
  2. Подготовка фонариков и запас свечей.
  3. Если у вас электроплита – позаботьтесь о еде, не требующей приготовления.
  4. Выключить из розеток чувствительную электротехнику во избежание возможных скачков напряжения после возобновления электроснабжения.

Напомним, что ранее мы писали о графиках отключения света и Кривом Роге.

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