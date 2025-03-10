Графики отключения света Каменское 10 марта: актуальная информация

Электроэнергии не будет с 08:00 до 18:00.

10 марта в Каменском запланированы временные отключения электроэнергии для проведения профилактических работ. Как сообщает MigNews со ссылкой на АО «ДТЭК Днепровские электросети», обесточение будет продолжаться с 08:00 до 18:00. Жителей города призывают заранее подготовиться к временным неудобствам.

Адреса, где планируется отключение света

Электроснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Остапа Вишни

пров. Остапа Вишни

ул. Пригородная

ул. Троицкая

ул. Украинских Соколов

ул. Виталия Попруги

ул. Колеусовская

ул. Копрова

ул. Медицинская

ул. Польский

ул. Трускавецко

ул. Галины Романовой

ул. Любомировская

ул. Сержанта Коновалова

ул. Харьковская

ул. Чистой росы

ул. Кобзарская

ул. Широкая

пров. 1-й Колеусовский

пров. Игоря Сикорского

пров. Копровой

пров. Маговый

пров. Павла Грабовского

пров. Снитьковский

пров. Сухой

пр. Возрождение

пр. Гимназический

пр. Свободы

б-р. Независимости

ул. Архивно

ул. Вокзальная

ул. Костельная

ул. Мурахтова

ул. Роберта Лисовского

ул. Сергея Слисаренко

пр. Гимназический

Что делать при отключении света

Чтобы минимизировать неудобства, рекомендуется:

Заранее зарядить мобильные устройства и павербанки. Подготовка фонариков и запас свечей. Если у вас электроплита – позаботьтесь о еде, не требующей приготовления. Выключить из розеток чувствительную электротехнику во избежание возможных скачков напряжения после возобновления электроснабжения.

Напомним, что ранее мы писали о графиках отключения света и Кривом Роге.