Графики отключения света Каменское 10 марта: актуальная информация

Электроэнергии не будет с 08:00 до 18:00.
10 марта в Каменском запланированы временные отключения электроэнергии для проведения профилактических работ. Как сообщает MigNews со ссылкой на АО «ДТЭК Днепровские электросети», обесточение будет продолжаться с 08:00 до 18:00. Жителей города призывают заранее подготовиться к временным неудобствам.
Адреса, где планируется отключение света
Электроснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- ул. Остапа Вишни
- пров. Остапа Вишни
- ул. Пригородная
- ул. Троицкая
- ул. Украинских Соколов
- ул. Виталия Попруги
- ул. Колеусовская
- ул. Копрова
- ул. Медицинская
- ул. Польский
- ул. Трускавецко
- ул. Галины Романовой
- ул. Любомировская
- ул. Сержанта Коновалова
- ул. Харьковская
- ул. Чистой росы
- ул. Кобзарская
- ул. Широкая
- пров. 1-й Колеусовский
- пров. Игоря Сикорского
- пров. Копровой
- пров. Маговый
- пров. Павла Грабовского
- пров. Снитьковский
- пров. Сухой
- пр. Возрождение
- пр. Гимназический
- пр. Свободы
- б-р. Независимости
- ул. Архивно
- ул. Вокзальная
- ул. Костельная
- ул. Мурахтова
- ул. Роберта Лисовского
- ул. Сергея Слисаренко
- пр. Гимназический
Что делать при отключении света
Чтобы минимизировать неудобства, рекомендуется:
- Заранее зарядить мобильные устройства и павербанки.
- Подготовка фонариков и запас свечей.
- Если у вас электроплита – позаботьтесь о еде, не требующей приготовления.
- Выключить из розеток чувствительную электротехнику во избежание возможных скачков напряжения после возобновления электроснабжения.
Напомним, что ранее мы писали о графиках отключения света и Кривом Роге.