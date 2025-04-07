Графики отключения света Киев и область 7 апреля: актуальная информация

Пока энергосистема работает стабильно и перебоев со светом не предполагается.

На 7 апреля в Киеве и Киевской области отключений электроэнергии не предусматривается. Несмотря на понижение температуры и повышенную нагрузку на сети, энергосистема остается в стабильном состоянии, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/Ukrenergo.

Специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате атак со стороны России. По словам энергетиков, их усилия направлены на скорейшее возобновление электроснабжения для всех категорий потребителей.

Ситуация находится под контролем, и энергетические службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить бесперебойную поставку света в регионе.

Раньше мы писали о графиках отключения света в Днепре.