Понедельник, 7 апреля, 2025
0.4 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Графики отключения света Киев и область 7 апреля: актуальная информация

Графіки відключення світла Київ та область 7 квітня: актуальна інформація

Пока энергосистема работает стабильно и перебоев со светом не предполагается.

На 7 апреля в Киеве и Киевской области отключений электроэнергии не предусматривается. Несмотря на понижение температуры и повышенную нагрузку на сети, энергосистема остается в стабильном состоянии, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/Ukrenergo.

Специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате атак со стороны России. По словам энергетиков, их усилия направлены на скорейшее возобновление электроснабжения для всех категорий потребителей.

Ситуация находится под контролем, и энергетические службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить бесперебойную поставку света в регионе.

Раньше мы писали о графиках отключения света в Днепре.

Горячее за неделю

Общество

От 10 до 50%: Трамп ввел в действие мировые пошлины. Украина и Иран в списке, России – нет. Подробности

0
Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин...
Статьи

Как уменьшить боль при месячных без лекарств в домашних условиях

0
Узнайте, как уменьшить боль при месячных без лекарств. Тепло, упражнения, правильное питание и натуральные средства для облегчения.
Статьи

Как открыть вино без штопора

0
Простые и безопасные способы открыть бутылку вина без штопора. Подходящие варианты для дома, поездки или пикника, советы и меры предосторожности.
Спорт

Сколько раз в день нужно есть на самом деле: объяснение от диетолога Месси

0
Сколько раз нужно есть в день (коллаж: РБК-Украина)...
Общество

Растаможка авто в 2025 году: какие льготы действуют и кто может сэкономить средства

0
Украинцы, несмотря на войну, продолжают активно ввозить автомобили из-за...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Что такое джетлаг и как с ним бороться: 5 проверенных способов
Следующая статья
Бессент в интервью Такеру Карлсону объяснил замысел Трампа по соглашению о ископаемых с Украиной

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Готовьтесь: уже 4 апреля Землю накроет мощная магнитная буря

0
После короткого периода затишья, когда магнитосфера Земли находилась...

Спикер облпрокуратуры рассказал о новой тактике нанесения ударов РФ по Харькову

0
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал о новой...

Матч сестер завершился разгромом: Людмила и Надежда Киченок сыграли друг против друга

0
Людмила и Надежда...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.