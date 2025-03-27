Графики отключения света Николаев 26 марта: актуальная информация

Жители многих районов Николаева и окрестных сел временно останутся без электроснабжения.

В среду, 26 марта 2025, жители многих районов Николаева и окрестных сел временно останутся без электроснабжения. Причина – проведение плановых ремонтных, модернизационных и реконструкционных работ на электросетях.

Об этом предупреждает пресс-служба АО «Николаевоблэнерго», пишет MigNews.

Отключения будут продолжаться в разное время в зависимости от адреса, преимущественно с 08:00 до 18:00. Самые масштабные работы – капитальные ремонты – охватят десятки улиц.

В городе Николаеве электроснабжение будет временно приостановлено на следующих улицах:

Часть 1

С 09:00 до 10:00 : ул. А. Покровского, Аркасовская, Спасская — модернизация .

: ул. А. Покровского, Аркасовская, Спасская — модернизация . С 09:00 до 17:00 : ул. Инженерная, Севастопольская, Игоря Белая, пр. Центральный – текущий ремонт .

: ул. Инженерная, Севастопольская, Игоря Белая, пр. Центральный – текущий ремонт . С 08:00 до 18:00 : ул. Марка Кропивницкого, Мариупольская, Шевцова — текущий ремонт .

Часть 2

С 08:00 до 20:00 : массовое отключение улиц: пр. Богоявленский, ул. Космонавтов, Колодезная, Авангардная, Пограничная, Виталия Бойко, Театральная, Парковая, Дмитрия Кремена, Полтавская, Портовый переулок, Николая Садовского, Весенний переулок, Строителей и многие другие — капитальный ремонт .

: массовое отключение улиц: пр. Богоявленский, ул. Космонавтов, Колодезная, Авангардная, Пограничная, Виталия Бойко, Театральная, Парковая, Дмитрия Кремена, Полтавская, Портовый переулок, Николая Садовского, Весенний переулок, Строителей и многие другие — капитальный ремонт . С 08:00 до 18:00 : ул. 12 Подозерная, Лилии, 10 Подозерная, 111 Подозерная — капитальный ремонт .

В Великой Коренисе также произойдут отключения:

С 09:00 до 17:00 : ул. Т. Яблонской, Покровская, Античная, Геологов, Гражданская, Левадная, Павла Колесникова, Очаковская — текущий ремонт .

: ул. Т. Яблонской, Покровская, Античная, Геологов, Гражданская, Левадная, Павла Колесникова, Очаковская — текущий ремонт . С 09:00 до 17:00 : ул. Андрея Поддубного, Алексея Воловика, Ясная Поляна — текущий ремонт .

: ул. Андрея Поддубного, Алексея Воловика, Ясная Поляна — текущий ремонт . С 09:00 до 16:00 : ул. Учительская, Кибрусская, Украинских Добровольцев, Николаева, Бугогардовская — капитальный ремонт .

Корабельный участок:

м. Николаев (Корабельный район) , с 09:00 до 16:00: ул. Новостроительная, О. Вишневое, пр. Богоявленский — реконструкция .

, с 09:00 до 16:00: ул. Новостроительная, О. Вишневое, пр. Богоявленский — реконструкция . Засилье, Первомайское, Грейгово , с 09:00 до 17:00: ул. Нагорная, Степная, Слепая, М.А. Руденко — капитальный ремонт .

, с 09:00 до 17:00: ул. Нагорная, Степная, Слепая, М.А. Руденко — капитальный ремонт . Мирное , с 09:00 до 17:00: ул. Железнодорожная, Зеленая, Мира, Садовая, Комарова, М.А. Волнового — капитальный ремонт .

, с 09:00 до 17:00: ул. Железнодорожная, Зеленая, Мира, Садовая, Комарова, М.А. Волнового — капитальный ремонт . Калиновка , с 09:00 до 17:00: Балтийское шоссе, ул. Свободы, Полова — капитальный ремонт .

Жителям вышеупомянутых адресов рекомендуют заранее позаботиться о зарядке электроприборов, запасах воды и альтернативных источниках света.

Раньше мы писали о графиках отключения света в Кременчуге.